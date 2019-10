Nuova specie di insetto dedicato a Greta Thunberg

Il coleottero Greta - la Nuova specie prende il nome dall’attivista : "Non si è mai troppo piccoli per fare la differenza”: un ricercatore del Natural History Museum di Londra si è imbattuto in...

Scoperta una Nuova specie di insetti - si chiamerà Greta come l’attivista : “Non si è mai troppo piccoli per fare la differenza” : Mentre studiava le Ptiliidae, una famiglia di coleotteri molto piccoli, il ricercatore Michael Darby, socio scientifico del Natural History Museum di Londra, si è imbattuto in una nuova specie e ha deciso di darle il nome della giovane attivista svedese per il clima Greta Thunberg. Il Nelloptodes Gretae. La dedica del ricercatore è un attestato di stima: “Non si è mai troppo piccoli per fare la differenza”. La specie appartiene a un ...

Nuova specie di salamandra gigante scoperta in Cina : è grande come un uomo e a rischio estinzione : Grazie alle analisi genetiche condotte su vari esemplari presenti in natura e campioni museali, un team di ricerca internazionale ha determinato che esistono tre specie di salamandre giganti cinesi. Fino ad oggi si riteneva che ne vivesse solo una, Andrias davidianus, in pericolo critico di estinzione. Una delle nuove specie è considerata l'anfibio più grande del mondo.Continua a leggere

Nuova specie di dinosauro dal becco d’anatra scoperta in Giappone : chi era il Kamuysaurus japonicus : Un team di ricerca internazionale guidato da paleontologi Giapponesi ha scoperto e descritto il fossile di una Nuova specie di dinosauro, un adrosauride vissuto 72 milioni di anni fa che è stato chiamato Kamuysaurus japonicus. Quando è morto aveva circa 9 anni ed era lungo 8 metri. Come tutti gli adrosauridi, conosciuti col soprannome di "dinosauri dal becco d'anatra", era caratterizzato da una curiosa appendice sulla bocca.Continua a leggere

Nuova specie di balena dal becco scoperta in Giappone : chi è lo zifide Berardius minimus : Grazie ad analisi morfologiche, geneniche e osteometriche è stata scoperta una Nuova specie di cetaceo in Giappone, lo zifide Berardius minimus. Gli scienziati hanno esaminato i resti di quattro esemplari maschi, grazie ai quali è stato possibile separare la specie da quelle dei due berardi già noti, il berardio australe e il berardio boreale.Continua a leggere