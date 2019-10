Daniele Silvestri a Roma il 25 e 26 ottobre | la doppietta in casa apre il tour | scaletta

Fonte : optimaitalia

(Di venerdì 25 ottobre 2019) Dopo l'anteprima di Roseto degli Abruzzi, i due concerti diil 25 e 26al Palazzetto dello Sport aprono ildedicato all'album La Terra Sotto i Piedi e ai festeggiamenti dei 25 anni di carriera. Per la prima volta il cantautoreno si esibisce nei palazzetti di tutta Italia, con una festa per il suo primo quarto di secolo in musica dopo l'acclamato album La Terra Sotto i Piedi (qui la nostra recensione). E proprio da un palco con la terra vera posta al centro del palasport e circondata da un imponente ledwall come scenografia,canterà il frutto del suo poliedrico talento di cantautore e polistrumentista: nellatanti brani dall'album rilasciato quest'anno, dopo la partecipazione al Festival di Sanremo, ma anche grandi classici del suo repertorio, dalle hit più popolari come Salirò e La Paranza alle chicche per amatori come ...

