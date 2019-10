Itinerari Previdenziali | dal 2021 pensione a 64+39 per rendere meno pesante quota 100

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 24 ottobre 2019) Il Centro Studiopera da più di 10 anni in attività di ricerca, formazione e informazione in materia previdenziale e di welfare in genere. Il suo Presidente Alberto Brambilla è uno dei più noti conoscitori della materia tanto è vero che in passato sembra abbia curato i programmi elettorali della Lega dal punto di vista delle proposte. Sul sito ufficiale del Centro Studi viene riportata una interessante intervista che lo stesso Brambilla ha rilasciato al sito web "formiche.it", in cui produce la sua particolare proposta sulla correzione di100 di cui tanto si parla oggi. Inoltre, proprio oggi il sito "Adnkronos" riporta i dati di uno studio di, cioè il "rapporto sul bilancio del sistema previdenziale italiano per l’anno 2018. Nello studio si evidenzia il fatto che il sistema previdenziale è ancora sostenibile, ma presto ...

Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ Intervista a @albrambilla su jihad del governo contro #contanti. Governo non comprende l… - GiDal_randagio : RT @LaVeritaWeb: Il presidente di Itinerari previdenziali, Alberto Brambilla: «Criminalizzare il contante è inutile, bisogna aumentare la p… - LavoroNewsfeed : RT @ItPrevidenziali: Dalle anticipazioni del Settimo Rapporto @ItPrevidenziali la fotografia di un sistema pensionistico tutto sommato in b… -