TIM pronto a lanciare delle SIM con offerte pre-attive a partire da 5 | 99 euro al mese

Tre Valli Varesine - tutto pronto per la 99ª edizione : percorso - alTIMetria e favoriti : Primoz Roglic va all’assalto della ‘Tre Valli Varesine’, appuntamento giunto alla sua novantanovesima edizione Comincia una settimana piena di appuntamenti per il ciclismo italiano, si comincia oggi con la 99ª edizione della ‘Tre Valli Varesine‘, un appuntamento nato nel 1919 quando a trionfare fu Pierino Bestetti. Il percorso che dovranno affrontare i ciclisti non è molto diverso da quello dell’anno ...

Kievgate - c’è un secondo informatore pronto a tesTIMoniare : “Ha dati di prima mano” sulla telefonata tra Trump e Zelensky : È ufficiale: c’è un secondo informatore pronto a testimoniare riguardo alle accuse a carico di Donald Trump per la sua richiesta all’Ucraina di avviare indagini nei confronti della famiglia di Joe Biden. Accuse che hanno portato all’apertura di una procedura di impeachment nei confronti del presidente americano. Ad annunciarlo è stato il legale di questa seconda talpa, l’avvocato Mark Zaid, in un’intervista alla Abc ...

Pensioni ulTIMa ora : TFS-TFR Quota 100 - applicativo pronto per l’anticipo : Pensioni ultima ora: TFS-TFR Quota 100, applicativo pronto per l’anticipo Pensioni ultima ora: il decreto n. 4/2019 con cui il Governo Conte I sostenuto da M5S e Lega ha dato il via ad alcune misure come Quota 100 (ancora molto dibattuta) e reddito di cittadinanza ha introdotto anche altre misure. Tra queste la possibilità per i lavoratori statali di ricevere contestualmente (o quasi) dall’accesso alla pensione la somma maturata del ...

Calciomercato - le ulTIMe : Spalletti pronto a tornare in panchina - Sarri pensa ad un pupillo per la Juve : Il Calciomercato è andato in archivio ma le squadre del massimo campionato italiano (e non solo) continuano a muoversi alla ricerca di nuovi innesti, sia per quanto riguarda gli svincolati o i mercati ancora aperti ma anche per quanto riguarda le prossime sessioni di gennaio e giugno, novità anche sul fronte allenatori. Spalletti PUO’ tornare IN CORSA – Il tecnico Luciano Spalletti potrebbe tornare in corsa dopo ...

TIM - Conti pronto al passo indietro per favorire la pace tra i soci : Il presidente di Telecom Italia:?«Sto valutando l'opzione di fare un passo indietro laddove questo possa contribuire a un ulteriore miglioramento dell'equilibrio all'interno del Board e dei rapporti tra gli azionisti». Il riassetto passa dalla conversione delle «risparmio»

Dakar 2020 - è arrivato il momento decisivo per Alonso : lo spagnolo pronto per l’ulTIMo test in Sudafrica : Il pilota spagnolo gareggerà domani nell’Harrismith 400, ultimo test prima di decidere se partecipare o meno alla Dakar 2020 E’ il momento della verità per Fernando Alonso, il pilota spagnolo infatti parteciperà domani alla Harrismith 400, una prova di raid che si svolgerà in Sudafrica nella quale non gareggerà ufficialmente, ma varrà come test per sciogliere le riserve in vista della Dakar ...

Alvino sulle ulTIMe di formazione : “Llorente non dal 1' - Younes sì pronto a dimostrare il suo valore. Insigne e Milik…” : Alvino sulle ultime di formazione Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli e TvLuna, è intervenuto nel corso della trasmissione Radio Goal per parlare di come sarà la possibile formazione del Napoli. Ecco quantoha dichiarato: “Llorente sta benissimo, è un giocatore integro. Ha effettuato una preparazione personalizzata ed è un uomo che Ancelotti può utilizzare. Da ciò che ho capito io, però, al momento non ha una partita ...