NBA – Infortunio Thompson | Kerr non si illude | “improbabile che torni in questa stagione”

Mercato NBA – San Antonio Spurs - fiducia a Dejounte Murray : ricco quadriennale nonostante il brutto infortunio : I San Antonio Spurs hanno deciso di puntare su Dejounte Murray nonostante il rientro da un brutto infortunio: c’è la firma su un ricco quadriennale La sua assenza l’anno scorso si è fatta sentire. Forse è anche per questo che i San Antonio Spurs hanno deciso di legarsi per i prossimi 4 anni a Dejounte Murray. Come riportato dall’insider di The Athletic Shams Charania, il giovane playmaker, scelto con la 29ª pick al Draft 2016, ha firmato ...

NBA – Infortunio Zion Williamson : il giocatore dei Pelicans operato - si allungano i tempi di recupero : Brutte notizie per Zion Williamson ed i Pelicans: lungo stop per il giovane cestista Si mette male per Zion Williamson ed i Pelicans: il giovane cestista, prima scelta del Draft NBA, deve subito fare i conti con un brutto Infortunio all’esordio da professionista. Zion Williamson è stato infatti operato per una lesione al collaterale mediale del ginocchio destro e se fino a qualche giorno fa si parlava di due settimane di recupero, ...

NBA – La genialata di JaVale McGee : si smarca fingendo un infortunio e segna due punti facili [VIDEO] : JaVale McGee regala una ‘gran giocata’ nella sfida di preseason fra Lakers e Warriors: il lungo giallo-viola finge un infortunio, esce dal campo e rientra libero in area per fare canestro JaVale McGee regala un’altra perla delle sue. Una giocata divertente, ma che questa volta rischia di finire in una classifica di merito piuttosto che nel classico ‘Shaqtin’ A fool’. Nel corso della sfida di preseason fra Lakers e Warriors, il centro ...

NBA - infortunio al ginocchio destro per Zion Williamson : i tempi di recupero : La prima scelta assoluto dei Pelicans ha rimediato un problema al ginocchio, che lo costringerà a stare ai box per due settimane Brutte notizie per i New Orleans Pelicans, la franchigia della Louisiana infatti dovrà fare a meno per due settimane di Zion Williamson, prima scelta assoluta nell’ultimo Draft. L’atteso rookie infatti ha rimediato un problema al ginocchio destro, che lo obbligherà a saltare le prime due giornate di ...

NBA – Houston Rockets - l’infortunio al piede di Gerald Green è più grave del previsto : rischia di saltare l’intera stagione : l’infortunio al piede di Gerald Green potrebbe risultare più grave del previsto: il cestista dei Rockets rischia di stare fuori l’intera stagione Una notizia alquanto negativa arriva a pochi giorni dall’inizio della regular season degli Houston Rockets: l’infortunio di Gerald Green potrebbe rivelarsi più grave del previsto. Il cestista, presente a Houston nelle ultime 3 stagioni, ha riportato un infortunio al piede che secondo Shams ...

NBA – Infortunio Anthony Davis - i Lakers tirano un sospiro di sollievo : l’esito della risonanza magnetica : Nulla di preoccupante per Anthony Davis: la risonanza magnetica ha dato esito negativo, solo un po’ di riposo per il cestista dei Lakers I Lakers possono tirare ufficialmente un sospiro di sollievo: dopo i primi esami effettuati su Anthony Davis, che già non facevano trapelare nulla di preoccupante, i gialloviola adesso hanno la conferma che il loro nuovo acquisto non ha riportato gravi conseguenze nell’Infortunio procuratosi ...

NBA – Infortunio Anthony Davis - Lakers in apprensione : l’esito degli esami medici : Infortunio per Anthony Davis nella tournèe in Cina: problema al pollice per la nuova stella dei Lakers. I primi esami medici hanno escluso una lesione dei legamenti Maledizione cinese. Per le franchigie NBA la tournèe cinese è stata alquanto problematica: prima le questioni extra sportive che hanno generato il polverone legato al caso Morey, poi anche i problemi in campo. Nelle ultime ore i Los Angeles Lakers sono in forte apprensione per ...

Mercato NBA – Infortunio al ginocchio per Anthony Bennett : i Rockets lo tagliano dal roster : Dopo l’Infortunio al ginocchio patito nei primi giorni del training camp, Anthony Bennett è stato tagliato dagli Houston Rockets La sfortuna continua a perseguitare Anthony Bennett. L’ex prima scelta al Draft 2013, annata nella quale venne preferito a CJ McCollum, Vicotr Oladipo, Giannis Antetokounmpo e Rudy Gobert, continua a non avere un grande feeling con l’NBA. Dopo non aver rispettato le attese da first pick ed aver ...

NBA – Lakers - infortunio alla caviglia per Kyle Kuzma : training camp a rischio : Kyle Kuzma non ha ancora recuperato dall’infortunio alla caviglia subito prima del Mondiale: il giovane talento dei Lakers potrebbe saltare il training camp della squadra I Los Angeles Lakers potrebbero dover avere a che fare con un’assenza pesante in vista del training camp estivo. Kyle Kuzma infatti potrebbe non prendere parte agli allenamenti pre-stagionali della franchigia al via questo sabato. Il giovane talento dei Lakers, trattenuto ...

NBA – La tristezza di Klay Thompson : “infortunio umiliante - ero al top della mia carriera” : Klay Thompson torna a parlare dell’infortunio al ginocchio subito alle scorse Finals: un grave problema arrivato mentre il giocatore si sentiva al top della carriera Klay Thompson dovrà assistere, con grande probabilità, a tutta la prossima stagione dei Golden State Warriors dal divano di casa. La guardia della franchigia vice-campione NBA si è rotto il legamento crociato del ginocchio durante le scorse Finals, un infortunio grave che lo terrà ...

NBA – Infortunio Isaiah Thomas - la guardia degli Wizards si opera alla mano : i tempi di recupero : Isaiah Thomas si opera alla mano sinistra per curare la frattura al legamento collaterale mediale del pollice: gli Wizards rendono noti i tempi di recupero in circa 2 mesi Inizia con un Infortunio l’avventura di Isaiah Thomas ai Washington Wizards. La guardia ex Celtics si è fratturato il legamento collaterale mediale del pollice della mano sinistra, quella con la quale tira, durante un workout. Il cestista si è sottoposto ad un’operazione ...