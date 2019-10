Fonte : optimaitalia

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Arrivano alcune indicazioni molto interessanti in queste ore per gli utenti che si ritrovano con unS8. Al di là delle perplessità che aleggiano attorno al possibile rilascio dell'aggiornamento con Android 10, come del resto vi abbiamo riportato poche settimane fa con un articolo specifico sull'argomento, oggi 21va preso in esame un ulteriore riscontro a proposito dello sviluppo software per un prodotto che è ancora molto diffuso qui in Italia. Cosa sappiamo sull'aggiornamento diper ilS8? Quali sono le informazioni disponibili fino a questo momento a proposito della patch? Secondo quanto raccolto questo lunedì, l'aggiornamento diper ilS8 dovrebbe già essere in distribuzione via OTA qui in Europa. Si parla più in particolare di Regno Unito, Germania, Olanda e Spagna, ma a stretto giro dovremmo aver modo di ...

Angelika666969 : RT @ChiodiDonatella: #BELLANOVA: BANDE ARMATE NEL #PD Il #ministro, oggi #ItaliaViva, denuncia la guerriglia nel #Pd, contro #Renzi #Zinga… - OptiMagazine : Segnali di vita con il Samsung Galaxy S8: sta arrivando l’aggiornamento di ottobre - AngeloDDuca : RT @ChiodiDonatella: #BELLANOVA: BANDE ARMATE NEL #PD Il #ministro, oggi #ItaliaViva, denuncia la guerriglia nel #Pd, contro #Renzi #Zinga… -