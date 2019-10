A fuoco tetto della Cavallerizza | patrimonio Unesco Soprintendenza | “Incendio si poteva

Fonte : ilfogliettone

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Spente le fiamme dalle sei squadre dei vigili delintervenute allaReale, sono in corso le ultime operazioni di bonifica e di messa in sicurezza dell'area a seguito del crollo parziale di una porzione delbruciato. Circa 400 mq di superficie sono andati distrutti. L'incendio e' divampato questa mattina poco prima delle 8 nelle ex stalle ora adibite a magazzino. Nessuna persona e' rimasta ferita. Il prefetto di Torino, Claudio Palomba, ha reso noto che "l'area interessata dell'incendio e' stata messa sotto sequestro". "Per fortuna il rogo e' stato domato e non ci sono stati feriti", aggiunge il prefetto Palomba. Dal 2014, la struttura e' occupata dai centri sociali e gia' in passato si erano verificati incendi. "E' molto strano che questo incendio sia scoppiato nove giorni primapresentazione del Programma unitario di valorizzazione, fra l'altro in ...

