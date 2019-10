Voleva sgozzare la compagna | tunisino tenta suicidio

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 20 ottobre 2019) Rosa Scognamiglio Hato di impiccarsi il 36enneche, la scorsa notte, a Torino, ha provato ala fidanzata con un coccio. A quanto pare, lo avrebbe fatto perché gli sarebbe stata negata una sigaretta Prova ala fidanzata con un coccio poi,ilperché non gli danno una sigaretta.Mohamed Safi, il 36enneche, nella notte tra il 18 e il 19 ottobre, aveva sfregiato il volto allacon un coccio, ha cercato di impiccarsi.farla finita o, almeno, queste sono sembrate le intenzioni quando gli agenti della polizia penitenziaria lo hanno soccorso. Era legato alla sbarra del letto nel reparto psichiatrico dell'ospedale Molinette, dove era stato condotto dopo l'aggressione alla ex. Al collo aveva annodato il camice da notte e alcuni brandelli di garza. Stando a quando riferisce il quotidiano La Stampa, avrebbeto ...

Agenzia_Ansa : A Torino, un detenuto in permesso ha tentato di sgozzare la fidanzata. Nove anni fa uccise la compagna. La donna vo… - zazoomnews : Tenta il suicidio l’uomo che voleva sgozzare per strada la nuova compagna - #Tenta #suicidio #l’uomo #voleva - Carlo_A_Macc : RT @ilmessaggeroit: Voleva sgozzare la compagna, tunisino arrestato tenta suicidio in cella: gesto per sigaretta negata -