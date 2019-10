' Shoah party' | chat pedofila e razzista Creatore | ' Gioco mi è sfuggito di mano'

Fonte : ilsussidiario

(Di venerdì 18 ottobre 2019) '', ladell'orrore che inneggiava a Hitler e all'Isis: parla ildel gruppo Whatsapp, un ragazzo di 16 anni.

MassimoDeadman : RT @Noemithestar: #WhatsApp #TheShoahParty #18ottobre The Shoah Party: è stata una mamma di un 13enne a scoprire e a denunciare la 'chat… - SofiaMa07413947 : Baby nazisti su WhatsApp. Ecco come si diffonde l’orrore. Shoah Party ideato da un gruppo di minorenni. Tutto è fac… - the_silence_boy : RT @LaNotiziaTweet: Baby nazisti su #WhatsApp. Ecco come si diffonde l’orrore. Shoah Party ideato da un gruppo di minorenni. Tutto è facile… -