Phon a rischio sicurezza | Auchan e Simply richiamano tutti i lotti di un articolo NOME e

Rischio scossa - Auchan richiama Phon dal commercio. Rimborso anche senza scontrino : I supermercati Auchan e Simply hanno predisposto a scopo precauzionale il richiamo di tutti i lotti di produzione dell’articolo “phon QILIVE”. Dopo una serie di accertamenti è stata infatti riscontrata la non idoneità all’utilizzo: in particolari condizioni di utilizzo non è possibile escludere il Rischio di sicurezza.Continua a leggere

SmartPhone ultra economici mettono a rischio la sicurezza e la privacy degli utenti : Nella nostra epoca i servizi “gratuiti” sono raramente gratuiti. La politica ormai in uso da anni è che quello che non si paga con i propri soldi, lo si paga con i propri dati personali. Un esempio lampante è quello emerso da un’analisi del gruppo di difesa privacy International, secondo cui gli Smartphone economici hanno un costo nascosto: app preinstallate che non possono essere eliminate e che sono colabrodi per la ...

Salute e rischio infertilità : smartPhone “assolti” ma attenzione alle tasche : Secondo gli esperti della Società Italiana di Andrologia (SIA), considerando tutte le ricerche svolte in materia, non ci sono abbastanza dati per condannare gli smartphone come responsabili di un calo della fertilità maschile: in occasione dell’ultimo congresso nazionale hanno rivalutato tutti gli studi condotti finora sull’argomento giungendo alla conclusione che non ci siano per ora abbastanza prove per ‘inchiodare’ i ...

Allarme Android - centinaia di milioni di smartPhone a rischio intrusione : Lo rivela Maddie Stone, ricercatore di Project Zero, team di Google addetto alla caccia delle falle non ancora note agli sviluppatori (chiamate zero day). Secondo l'esperto, la vulnerabilità è stata sfruttata o venduta dall'NSO, compagnia di cybersicurezza israeliana

Migranti : Alarm Phone - 'perso contatto con la barca - vite a rischio in mare' : Palermo, 30 set. (AdnKronos) - "Abbiamo perso contatto con la barca circa 6 ore fa. Le autorità di #Malta si rifiutano di fornire informazioni sull’operazione di soccorso. Le persone a bordo ci hanno detto che ci sono 7 bambini e 2 donne incinte. Lasciarle in mare durante la notte mette le loro vite

Questo grave bug interessa tutte le SIM di qualsiasi smartPhone : a rischio la privacy di tutti : La vulnerabilità SimJacker è appena stata rivelata al mondo, ma viene già sfruttata da diversi anni, permettendo di eseguire ogni genere di operazione su qualunque dispositivo dotato di scheda SIM. L'articolo Questo grave bug interessa tutte le SIM di qualsiasi smartphone: a rischio la privacy di tutti proviene da TuttoAndroid.

Questo grave bug interessa tutte le SIM di tutti gli smartPhone : a rischio la privacy di tutti : La vulnerabilità SimJacker è appena stata rivelata al mondo, ma viene già sfruttata da diversi anni, permettendo di eseguire ogni genere di operazione su qualunque dispositivo dotato di scheda SIM. L'articolo Questo grave bug interessa tutte le SIM di tutti gli smartphone: a rischio la privacy di tutti proviene da TuttoAndroid.