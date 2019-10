Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 8 ottobre 2019) “Grazie, grazie, infinitamente grazie”. Cominciano così le disperate parole che papà Fabio Pardini scrive in un post su Facebook. Stando al racconto del padre, domenica scorsa, 6 ottobre, nella notte, in via Sabotino a Roma, qualche ladro ha pensato di rubare iche l’uomo teneva nella sua macchina. La bambina, di soli 5 anni, però, come scrive il padre nel post “lotta tra la vita e la morte da tre anni, a causa di unagravissima”. La piccola Elisa Pardini, che è di Pordenone, è a Roma in attesa di un trapianto di midollo osseo.Il padre confida di aver scelto di condividere l’accaduto sui social proprio per la particolare situazione. “Vi chiedo di condividere il più possibile nella speranza non di recuperare ima che chi è stato almeno sappia a ...

HuffPostItalia : Rubano i giochi della figlia malata di leucemia. L'appello del papà: 'Mettetevi una mano sulla coscienza' - drubald : RT @HuffPostItalia: Rubano i giochi della figlia malata di leucemia. L'appello del papà: 'Mettetevi una mano sulla coscienza' - mariacr39242630 : RT @HuffPostItalia: Rubano i giochi della figlia malata di leucemia. L'appello del papà: 'Mettetevi una mano sulla coscienza' -