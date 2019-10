Gambiano aggredisce un poliziotto Stazione di Milano allo sbando

Gambiano aggredisce un poliziotto "La Stazione è in mano ai pusher" : Milano, spacciatore aggredisce agente di Polizia spezzandogli un dito. Silvia Sardone (Lega): " Stazione Centrale in mano a decine di extracomunitari. Cosa aspetta il sindaco?" Segui su affaritaliani.it

Detenuto Gambiano aggredisce 4 agenti della polizia penitenziaria : Lo straniero, appena giunto in carcere per scontare una pena per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, non voleva aspettare l'arrivo dell'infermiera. Nella violenta aggressione restano feriti 4 poliziotti Federico Garau ? Luoghi: Torino