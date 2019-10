Voti Inter-Juventus 1-2 | Dybala e Martinez tra i migliori | Higuain decisivo

Pagelle Inter-Juventus 1-2 - Voti - migliori e peggiori. Dybala e Higuain scatenati - non basta un grande Lautaro Martinez : Pagelle Inter-Juventus 1-2 INTER Handanovic 6: Imperfetto sul gol del vantaggio juventino, non riesce a deviare a sufficienza la saetta mancina di Dybala da distanza abbastanza ravvicinata. Viene salvato dalla traversa sul siluro di Ronaldo dopo 9′, poi è attento sulle conclusioni di Ronaldo e Bernardeschi, mentre non può nulla in occasione del 2-1 firmato da Higuain. Godin 6: Molto aggressivo fin da subito, fa sentire la sua ...

LIVE Pagelle Inter-Juventus - i Voti in DIRETTA : grande sfida scudetto a San Siro : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Inter-Juventus DALLE ORE 20.45 (6 OTTOBRE) Pagelle Inter-Juventus INTER Handanovic Godin De Vrij Skriniar D’Ambrosio Barella Brozovic Sensi Asamoah Lukaku Lautaro Martinez All. Conte JUVENTUS Szczesny Cuadrado Bonucci De Ligt Alex Sandro Khedira Pjanic Matuidi Bernardeschi Dybala Ronaldo All. Sarri Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro ...

LIVE Pagelle Barcellona-Inter - Voti Champions League in DIRETTA : Pagelle Barcellona-Inter INTER Handanovic 6 Godin 6 De Vrij 6 Skriniar 6 Candreva 6 Barella 6 Brozovic 6 Sensi 6 Asamoah 6 Lautaro Martinez 6 Sanchez 6 All. Conte BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen 6; Sergi Roberto 6, Piqué 6, Lenglet 6, Semedo 6; De Jong 6, Busquets 6, Arthur 6; Messi 6, Suarez 6, Griezmann 6 Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci ...

Champions - diretta Barcellona-Inter : Voti - azioni salienti - le formazioni - Messi in panca : Spettacolo assicurato in Barcellona-Inter, match clou della seconda giornata della fase a gironi di Champions League che si giocherà questa sera, mercoledì 2 ottobre, con fischio d'inizio fissato alle ore 21. Un confronto nel quale i nerazzurri di Antonio Conte dovranno misurarsi contro una delle squadre più forti del mondo, una delle candidate alla vittoria finale del torneo. Seguiremo l'incontro live, con la diretta testuale delle azioni più ...

Le pagelle/ Inter-Udinese - 1-0 - : i Voti della partita - Serie A - : Le pagelle Inter Udinese, 1-0,: voti della partita, Serie A,. La squadra di Conte continua a vincere e resta prima in classifica. Tutte le votazioni.

Borderlands 3 ha convinto la critica internazionale? Ecco i Voti delle prime recensioni : Borderlands 3 è quasi qui e pochi siti web americani sono stati autorizzati a testare il titolo prima della data di uscita del 13 settembre per le recensioni. Di conseguenza, sono usciti i primissimi voti che possono fornirci un'idea su come è stato accolto il titolo da alcune testate.Per il momento, dunque, i punteggi sono lungi dall'essere definitivi. Il Metascore attualmente è di 85/100 su Metacritic. Considerando che queste sono solo le ...

Calciomercato - il pagellone finale di CalcioWeb – I Voti alle 20 di A : Inter Regina - Milan no comment… : Calciomercato, è arrivato il gong. alle ore 22 si è chiusa quest’altra intenta sessione estiva. I giochi sono fatti, non c’è più tempo per rimediare, se ne riparlerà a gennaio. Questi mesi hanno decretato Regina indiscussa l’Inter, che ha piazzato colpi da 90 in campo e in panchina. Bene anche Brescia e Napoli, malissimo Hellas Verona e Milan. Ecco il pagellone finale di CalcioWeb. ATALANTA 7 Forse, la partecipazione alla ...