Francisco Franco | ok della Corte suprema di Spagna a spostamento dei resti del dittatore

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 24 settembre 2019) Idel generaleverranno riesumati e spostati. Lo ha deciso laspagnola che ha approvato lodalla Valle dei caduti, il monumento costruito fra il 1940 e il 1958 per commemorare le vittimeguerra civile, al cimitero El Pardo-Mingorrubio, respingendo all’unanimità così, come rende noto El Pais, il ricorso dei discendenti del generale, che ha guidato il regime dal 1936 al 1975. Si tratta, infatti, di una volontà del premier socialista Pedro Sanchez espressa lo scorso anno appena salito al potere, ma bloccata poi dalla giustizia per un ricorso propriofamiglia diche avrebbe preferito ri-seppellire il parente nella criptacattedrale di La Almudena, dove la figlia delaveva acquistato una tomba. Una battaglia legale che potrebbe non finire qui. Secondo il quotidiano spagnolo, la famiglia giorni fa aveva ...

Agenzia_Ansa : La Corte suprema spagnola ha approvato l'esumazione dei resti di Francisco #Franco dalla Valle dei Caduti, il monum… - Folchetto1 : Francisco Franco impedi' il comunismo in Spagna e fermò la strage di cattolici in corso. - Italia_Notizie : Spagna, approvato lo spostamento dei resti di Francisco Franco -