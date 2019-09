Pisa | vende figlie per nozze e al loro rifiuto le picchia | arrestato

Fonte : tg24.sky

(Di lunedì 23 settembre 2019) Un uomo, bosniaco di etnia rom, è statodalla polizia diperché avrebbeto, maltrattato e segregato le sue due. Il motivo: le ragazze si erano fidanzate con uomini diversi dai cugini che erano stati scelti dal padre e a cui l’uomo aveva già venduto lein cambio di denaro. Questa è la prima ordinanza di custodia cautelare in carcere eseguita in Italia per il reato di induzione al matrimonio, introdotto dal cosiddetto Codice Rosso (COSA PREVEDE). I maltrattamenti contro le: ragazzete e segregate L'uomo, secondo quanto è emerso fino ad ora, è accusato di reiterate violenze, lesioni, segregazioni nei confronti delle due, una delle quali da poco maggiorenne. Le violenze, che sarebbero iniziate fino dalla minore età per una delle due, non si sarebbero limitate a calci, pugni e pratiche umilianti, come quella del taglio dei capelli, ma ...

