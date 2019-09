La denuncia di Megan Fox | Hollywood mi ha trattato come un oggetto sessuale

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 23 settembre 2019) “Penso di aver avuto un vero esaurimento psicologico a causa del quale non volevo proprio niente da fare”. A parlare è l’attriceFox, che in un’intervista a Enterntainment Tonight, in occasione dei 10 anni dall’uscita del film “Jennifer’s Body”, ha raccontato di aver avuto gravi problemi di salute perchéla considerava solo “un”. Quando “Jennifer’s Body” uscì nelle sale, il 18 settembre 2009, ebbe una risposta critica molto variegata e i ritorni al botteghino furono abbastanza scarsi. Diablo Cody, la sceneggiatrice del film e Fox avevano l’impressione che alcune persone pensassero solo al “marketing del suo corpo e a targetizzare i giovani uomini, interpretando la presunta sessualità del film”. L’attrice ha ...

