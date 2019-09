«Doppio cognome ai figli | si potrà scegliere l?ordine» | la ministra Dadone accelera sulla

Fonte : ilmessaggero

(Di sabato 21 settembre 2019) È una legge a cui tiene ?tantissimo?. Ladella Pubblica amzione, Fabiana, l?ha presentata quando la maggioranza era ancora gialloverde e lei era una...

shavitjager : ho fatto una riflessione, sono talmente scorpio che se mai dovessi sposarmi col ca che prendo il cognome del mio pa… - Lapomacho : C'è di buono che adesso se usi il nome, Matteo, invece del cognome, riesci a fare un tw con doppio risultato: fai i… - filodrama : Look di oggi: borghese in bancarotta che accumula debiti per sostenere uno stile di vita ormai inaccessibile, a un… -