Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Un bonus fiscale da 2.000per iche risiedono nelle città metropolitane inquinate nelle zone interessate dalle procedure di infrazione comunitaria e che rottamano autofino alla classe4. Lo prevede la bozza del“per il contrasto dei cambiamentitici e la promozione dell’economia verde”.Il bonus è un credito di imposta che può essere utilizzato entro i successivi cinque anni per abbonamenti al trasporto pubblico locale, servizi di sharing mobility con veicoli elettrici o a zero emissioni.Tra le misure previste nella bozza l’analisiopere in relazione agli effetti dei cambiamentitici per valutare la capacità di resilienza (adeguamento e adattamento) e l’introduzione della Valutazione di impatto sanitario (Vis) per gli impianti compresi nei Siti di interesse nazionale (i Sin, le ...

Agenzia_Ansa : #clima bozza del decreto con gli incentivi verdi. Per la #rottamazione delle auto fino ad #euro4 2mila euro. Previs… - giuliog : RT @HuffPostItalia: Decreto clima: con rottamazione vetture sconto di 2mila euro per i cittadini delle città metropolitane inquinate https:… - HuffPostItalia : Decreto clima: con rottamazione vetture sconto di 2mila euro per i cittadini delle città metropolitane inquinate -