Aveva coltivato cento piante di marijuana | un arresto nel Foggiano

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 17 settembre 2019) Emanuela Carucci A finire in manette un uomo di 56 anni di Sannicandro Garganico già noto alle forze dell'ordine È stato arrestato in flagranza di reato con l’accusa di coltivazione di sostanze stupefacenti un uomo di 56 anni di Sannicandro Garganico, un Comune in provincia di Foggia. L'è avvenuto in seguito ad un’operazione antidroga dei carabinieri. L’uomo, già noto alle forze dell'ordine,bendiche, al momento del ritrovamento da parte dei militari,no raggiunto un’altezza di circa tre metri. A portare avanti le indagini i carabinieri della sezione operativa della compagnia di Vico del Gargano insieme ai colleghi dello squadrone “Cacciatori” di Puglia. Durante le indagini è stata individuata, nascosta nella macchia mediterranea, la florida piantagione. Il controllo è avvenuto a Cagnano Varano in località Castello, nella ...

