Governo | Pd Veneto | soddisfazione per sottosegretari veneti

Governo : Anci Veneto - buon lavoro ai sottosegretari veneti : Padova, 13 set. (AdnKronos) – La Presidente di Anci Veneto , Maria Rosa Pavanello, augura “ buon lavoro ad Andrea Martella nominato sottosegretari o all’editoria ed ad Achille Variati, sottosegretari o al Ministero dell’Interno e Pier Paolo Baretta al Ministero dell’Economia”.‘L’ Anci Veneto sarà per il Governo , come sempre, un interlocutore serio ed affidabile portando le istanze dei sindaci e ...

Governo : Donazzan - (FdI) - ‘a Roma la voce del Veneto che lavora’ (2) : (AdnKronos) – ‘Ho ricordato nel mio intervento che la storia, in particolare per noi veneti, è magistra vitae e che nelle stanze dei bottoni hanno dimenticato che il Popolo italiano, quando ha consapevolezza di sé, sa reagire come fece dopo Caporetto: questo è solo l’inizio perché in tanti, che oggi sono rimasti a casa per varie ragioni, ci hanno dato un mandato pieno di dire che questa fiducia non è nel loro ...