romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 12-09-2019 ore 17:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 12-09-2019 ore 17:15: VIABILITÀ 12 SETTEMBRE 2019 ORE 17… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 12-09-2019 ore 17:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -
Dalla Rete Google NewsSicilia: in arrivo 4 milioni per capitalizzazione società cooperative - Affaritaliani.it
Sicilia: in arrivo 4 milioni per capitalizzazione società cooperative Affaritaliani.it
Palermo, 31 lug. (AdnKronos) - Oltre 4 milioni di euro per la capitalizzazione delle società cooperative e delle società di capitali che deliberano un aumento del ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-09-2019 ore 17 : 15 : Viabilità 12 SETTEMBRE 2019 ORE 17:05 MARCO CILUFFO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO CODE E RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA Roma FIUMICINO E DIRAMAZIONE Roma SUD MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI TRA FLAMINIA E CASTEL GIUBILEO E CODA PER INCIDENTE RISOLTO TRA NOMENTANA E TIBURTINA; SULLA COLOMBO RALLENTAMENTI TRA VITINIA E VIA DI MALAFEDE PER LAVORI DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-09-2019 ore 16 : 30 : Viabilità 12 SETTEMBRE 2019 ORE 16:20 MARCO CILUFFO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio ANDIAMO SUBITO SULLA A1 FIRENZE Roma CODE PER VEICOLO IN FIAMME TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E AUTOSTRADA A24 Roma TERAMO IN DIREZIONE FIRENZE SUL RACCORDO TROVIAMO CODE E RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA COLOMBO E DIRAMAZIONE Roma SUD MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN CODA TRA LE USCITE NOMENTANA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-09-2019 ore 15 : 30 : Viabilità 12 SETTEMBRE 2019 ORE 15.20 MARCO CILUFFO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio ANDIAMO SUBITO SUL RACCORDO DOVE TROVIAMO IN CARREGGIATA ESTERNA CODE PER UN INCIDENTE TRA ARDEATINA E LAURENTINA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN CODA TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E LA COLOMBO ; RIMANIAMO SULLA COLOMBO DOVE RESTA CHIUSA VIA DEI PESCATORI, PER LAVORI DI MANUTENZIONE A CURA DI Roma ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-09-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 12 SETTEMBRE 2019 ORE 12.20 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO TORNATO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE AUTOSTRADE DEL TERRITORIO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 PERMANGONO RALLENTAMENTI TRA VIA DI PORTONACCIO E TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO SULLA SALARIA, SEMPRE IN DIREZIONE CENTRO, CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA AEROPORTO DELL’URBE E TANGENZIALE EST; CI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-09-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 12 SETTEMBRE 2019 ORE 11.20 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN PRIMO PIANO LA CHIUSURA DI VIA DEI PESCATORI, PER LAVORI DI MANUTENZIONE A CURA DI Roma CAPITALE, TRA VIA DI CASAL PALOCCO E VIA PINDARO, IN DIREZIONE ACILIA; CI SPOSTIAMO ORA SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA DOVE IL TRAFFICO E’ TORNATO ALLA NORMALITA’ TRA DIRAMAZIONE Roma NORD E CASSIA, IN SEGUITO AD UN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-09-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 12 SETTEMBRE 2019 ORE 10.20 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA PERMANGONO DISAGI PER INCIDENTE, TRA DIRAMAZIONE Roma NORD E CASSIA; RIPERCUSSIONI SULLA STESSA DIRAMAZIONE Roma NORD, DOVUTE A DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SUL RACCORDO; IN CARREGGIATA INTERNA PERMANGONO CODE NEL TRATTO TRA PRENESTINA E APPIA; CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-09-2019 ore 09 : 45 : Viabilità 12 SETTEMBRE 2019 ORE 09.35 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA SALARIA E CASSIA, RASTIAMO IN ESTERNA DOVE SI REGISTRANO CODE, QUI PER TRAFFICO INTENSO, TRA Roma FIUMICINO E OSTIENSE E TRA LAURENTINA E TUSCOLANA; IN INTERNA, INVECE, SI STA IN FILA NEL TRATTO TRA CASILINA E ARDEATINA; CI SPOSTIAMO SULL’APPIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-09-2019 ore 09 : 15 : Viabilità 12 SETTEMBRE 2019 ORE 09.05 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA FLAMINIA E CASSIA, SEMPRE IN ESTERNA CODE, MA PER TRAFFICO INTENSO, TRA ARDEATINA E TIBURTINA; MENTRE IN INTERNA SI STA IN FILA NEL TRATTO TRA CASILINA E COLOMBO CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, QUI SI SEGNALANO CODE TRA TOR CERVARA E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-09-2019 ore 08 : 45 : Viabilità 12 SETTEMBRE 2019 ORE 08.35 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA ARDEATINA E TIBURTINA; RESTIAMO IN ESTERNA, DOVE SI STA IN FILA ANCHE TRA CASAL DEL MARMO E VIA DEL MARE; MENTRE IN INTERNA INCOLONNAMENTI TRA CASILINA E APPIA; CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE SI STA IN CODA TRA TOR CERVARA E TANGENZIALE EST, IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-09-2019 ore 08 : 15 : Viabilità 12 SETTEMBRE 2019 ORE 08.05 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN ESTERNA, A CAUSA DI UN INCIDENTE, PERMANGONO CODE TRA TUSCOLANA E LA RUSTICA; RESTIAMO IN ESTERNA, DOVE SI SEGNALANO CODE A TRATTI ANCHE TRA AURELIA E VIA DEL MARE; IN INTERNA, INVECE, INCOLONNAMENTI TRA CASILINA E ARDEATINA; CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE SI STA IN FILA TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-09-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 12 SETTEMBRE 2019 ORE 07.20 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO IN AUMENTO COME DI CONSUETO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO SUL RACCORDO IN ESTERNA UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA GLI SVINCOLI TUSCOLANA E LA RUSTICA; MENTRE IN INTERNA, CODE TRA CASILINA E ARDEATINA; CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE SI STA IN FILA TRA PORTONACCIO E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 11-09-2019 ore 20 : 30 : Viabilità 11 SETTEMBRE 2019 ORE 19.35 CLAUDIO VELOCCIA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA CASAL MONASTERO E LA Roma TERAMO IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA LE USCITE PONTINA ED APPIA PERCORRENDO VIA CRISTOFORO COLOMBO SI STA IN CODA TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA IN VIA CASSIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 11-09-2019 ore 19 : 45 : Viabilità 11 SETTEMBRE 2019 ORE 19.35 CLAUDIO VELOCCIA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA TRA LE USCITE BUFALOTTA ED APPIA ANCHE PER INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA LO SVINCOLO PER TOR CERVARA ED IL GRANDE RACCORDO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 11-09-2019 ore 19 : 15 : Viabilità 11 SETTEMBRE 2019 ORE 19.05 CLAUDIO VELOCCIA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA TRA CASSIA BIS E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE BUFALOTTA ED APPIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA VIA FIORENTINI E LO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 11-09-2019 ore 18 : 45 : Viabilità 11 SETTEMBRE 2019 ORE 18.35 CLAUDIO VELOCCIA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA TRA CASSIA BIS E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE BUFALOTTA ED APPIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA VIA FIORENTINI E LO ...