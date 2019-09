Obiettivo Luna 2024 | revisionato il progetto Artemis

(Di venerdì 6 settembre 2019) Nuove modifiche per, l’ambizioso programma della Nasa che porterà la prima donna e il prossimo uomo a camminare sulla superficie della, con lo scopo di stabilire una presenza umana sostenibile entro il 2028. Il 30 agosto – riporta Global Science – la Nasa ha pubblicato una seconda bozza riguardante lo Human Landing System, ovvero tutto ciò che concerne il trasporto degli astronauti dalr gateway alla superficiere e viceversa. Gli aspetti generali del programma sono rimasti invariati, compresi i piani di acquisire landerri da compagnie private. Le compagnie selezionate svilupperanno una versione iniziale dei lander per supportare le prime due missioni nele nel 2025, seguite poi dallo sviluppo di un lander ‘sostenibile’ più avanzato nel 2026. La nuova bozza incorpora piccole modifiche basate sui feedback ricevuti dalle industrie. Tra i ...

