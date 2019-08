Laura Pausini sempre più magra | l’ultimo scatto lascia i fan a bocca aperta

Techetechetè/ Da Gianna Nannini ad Elisa e Laura Pausini - "Ah - l'amore" tema di oggi : Ecco le anticipazioni della puntata di Techetechetè in onda nell'access prima time della rete ammiraglia di Casa Rai, la lista dei protagonisti di oggi.

Laura Pausini : la figlia Paola è cresciuta ed è un vero splendore : È nata l’8 febbraio del 2013 ed era stata proprio Laura Pausini ad annunciare il lieto evento sui social: “Io e Paolo (Carta ndr) siamo felici di annunciare la nascita della nostra piccola Paola. Il suo nome è l’unione dei nostri nomi e simbolo del nostro amore”. Oggi Paola ha sei anni e la cantante ha deciso di pubblicare una foto che la mostra in tutta la sua bellezza. Una rarità, visto che la Pausini è sempre molto attenta alla privacy della ...

Addio Nadia Toffa - da Laura Pausini a Lorenzo Branchetti : 'Vincere significa distinguersi' : Nadia Toffa è morta. Dopo una lunga ed estenuante battaglia contro il brutto male, a 40 anni la storica conduttrice de Le Iene è volata in cielo. Lo ha annunciato questa mattina lo staff del programma televisivo d’intrattenimento su Facebook. Personaggi dello spettacolo e fan si sono uniti sui social per salutarla ed esprimere il proprio dolore. Nadia Toffa non ce l'ha fatta: l'omaggio de 'Le Iene' lascia il segno Stamattina, martedì 13 agosto, ...

“Fate attenzione!”. Laura Pausini lancia l’allarme sui social : la cantante è infuriata : Se pensate alla musica italiana e ad un volto amato e stimato da tutti, di certo arriverete ad immaginare Laura Pausini. Una cantante dal successo enorme, che sta girando i palchi di mezza Italia in questa estate con Biagio Antonacci, annunciando negli ultimi giorni che si prenderà un breve periodo di vacanze per ricaricare le batterie e scrivere nuovi pezzi. Oggi la popstar fa un nuovo annuncio ma, purtroppo, non centra la musica. Da anni ...

Fine tour per Laura Pausini e Biagio Antonacci - senza ripresa autunnale né album live : Il tour di Laura Pausini e Biagio Antonacci è giusto al termine e non ci sarà una ripresa autunnale né invernale nei palasport italiani, come si poteva invece ipotizzare. Laura e Biagio hanno dato vita ad uno spettacolo congiunto, unico, che ha avuto la sua sola dimensione negli stadi italiani, nel periodo estivo. Sono questi e rimarranno questi gli unici concerti di Laura Pausini e Biagio Antonacci, insieme sullo stesso palco per una manciata ...

Laura PAUSINI/ Regina del pop italiano tra successi internazionali e gaffe : LAURA PAUSINI a Techetechetè Superstar: cantante e mamma in carriera, tra successi e sensi di colpa. Non solo musica per l'ugola d'oro di Solarolo.

Laura Pausini e Biagio Antonacci - la dedica via social celebra l’amicizia : Cagliari è stata l’ultima tappa di un tour straordinario – Stadi 2019 – che ha visto insieme sul palco Laura Pausini e Biagio Antonacci. I due hanno forti della loro amicizia oltre che di un talento sconfinato, insieme hanno fatto faville rinsaldando ancora di più il forte legame che li unisce. A dimostrarlo non solo il successo di ogni tappa celebrato dalle loro bellissime canzoni e dai fan sempre presenti. Ma anche le ...

I ringraziamenti di Laura Pausini e Biagio Antonacci dopo la fine del tour negli stadi : Arrivano puntuali i ringraziamenti di Laura Pausini e Biagio Antonacci, che nella serata del 1° agosto hanno concluso la tournée congiunta negli stadi con l'ultimo concerto all'Arena Fiera di Cagliari, con il quale l'artista di Solarolo ha esaudito il desiderio di tornare in Sardegna dopo anni di assenza dall'Isola. Le parole di ringraziamento sono anche reciproche, segno che la scelta della tournée congiunta è stata l'opzione azzeccata per ...

Laura Pausini - il bellissimo gesto per la sua fan : La serata finale del tour Laura Biagio Stadi 2019, con il concerto di Cagliari che coinvolge migliaia di fan, chiude una lunga serie di date che hanno riscontrato grande successo. Laura Pausini si esibisce assieme a Biagio Antonacci, per una tappa davvero imperdibile: e ad assistere c’è anche la giovane Eleonora, che è stata invitata dalla cantante in persona. Qualche giorno fa la Pausini ha ricevuto una toccante mail da parte di una ...

Laura Pausini E BIAGIO ANTONACCI - CONCERTO CAGLIARI/ Scaletta : c'è anche Fiorello? : CONCERTO LAURA PAUSINI e BIAGIO ANTONACCI di CAGLIARI presso l'Arena Fiera. Ecco la Scaletta e le anticipazioni sul CONCERTO di oggi, 1 agosto 2019.

Laura Pausini e Biagio Antonacci - concerto Cagliari/ Scaletta : Bentornata principessa : concerto Laura Pausini e Biagio Antonacci di Cagliari presso l'Arena Fiera. Ecco la Scaletta e le anticipazioni sul concerto di oggi, 1 agosto 2019.

Laura Pausini E BIAGIO ANTONACCI - CONCERTO CAGLIARI/ Scaletta - poi 2 anni di stop : CONCERTO LAURA PAUSINI e BIAGIO ANTONACCI di CAGLIARI presso l'Arena Fiera. Ecco la Scaletta e le anticipazioni sul CONCERTO di oggi, 1 agosto 2019.

Il concerto di Laura Pausini e Biagio Antonacci a Cagliari chiude il tour negli stadi : info orari e scaletta : Si conclude con il concerto di Laura Pausini e Biagio Antonacci a Cagliari, il tour che i due artisti hanno voluto dedicare a loro stessi e alla loro amicizia, in modo da trascorrere più tempo insieme. Il controllo delle tessere ha inizio alle ore 10 ed è necessario presentarsi personalmente. La consegna dei bracciali per assistere al soundcheck a seguito del controllo delle tessere sarà attiva fino alle 15,30, orario di ingresso per ...

Laura Pausini e Biagio Antonacci «accendono» Messina - cielo di stelle al San Filippo (VIDEO) : Lo Stadio San Filippo di Messina si accende per Laura Pausini e Biagio Antonacci. In mila sono accorsi nella città dello Stretto sabato scorso per uno dei concerti del tour che i due cantanti portano in giro per gli stadi italiani. Uno dei momenti più belli, in video, è stato quando tutto lo stadio ha acceso i telefonini, trasformando le tribune e il prato in una parata di stelle al suono della bellissima voce di Laura Pausini. Con una ...