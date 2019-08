Bologna | fattorino picchiato e rapinato Era stato attirato in una trappola La polizia

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2019)in una, poi aggredito e. Undi 27 anni èla scorsa notte in una zona periferica di. Il ragazzo, di origine pachistane, effettua consegne per una pizzeria da asporto. A picchiarlo sono stati tre uomini incappucciati. Laal momento dà la caccia alla presunta esca, un giovane di 25-30 anni, capelli neri e pizzetto, che aveva ordinato poco prima le pizze fingendosi un cliente. Quando ilè arrivato sul luogo indicato per la consegna, non trovandolo, ha chiamato il numero che gli eralasciato per l’ordinazione. Chi gli ha risposto, gli ha detto di avanzare fino alla recinzione di un vecchio campetto da basket, poi gli è andato incontro. Un minuto dopo c’èl’agguato, con gli altri treri che hanno raggiunto alle spalle il 27enne. Due impugnavano coltelli, un altro aveva una pistola. ...

repubblica : Bologna, agguato a un fattorino delle pizze: picchiato da tre incappucciati - news_bologna : Bologna, agguato a un fattorino delle pizze: picchiato da tre incappucciati - news_bologna : Agguato a fattorino a Bologna, picchiato e rapinato -