Mihajlovic in panchina nonostante la leucemia | la reazione delle figlie

Bologna - clamoroso Mihajlovic : in panchina a Verona : clamoroso colpo di scena in casa Bologna. Dopo quaranta giorni di ospedale per sottoporsi alle prime cure contro la leucemia, Sinisa Mihajlovic ha lasciato a sorpresa il reparto oncologico dell'ospedale Sant'Orsola di Bologna e ha raggiunto Verona, dove stasera, come promesso ai suoi ragazzi, sarà in panchina per guidare la squadra nel suo debutto stagionale. Un'incredibile prova di forza, che ancora una volta dimostra la grande grinta e il ...

Sinisa Mihajlovic lascia l’ospedale e raggiunge il Bologna in albergo a Verona : in panchina per la prima contro l’Hellas : Aveva dato appuntamento ai suoi ragazzi alla prima giornata di campionato e Sinisa Mihajlovic ha rispettato la promessa. Dopo 40 giorni di assenza dai campi di calcio, durante i quali è rimasto all’ospedale Sant’Orsola di Bologna per iniziare la chemioterapia contro la leucemia di cui ha scoperto di essere affetto, oggi pomeriggio il tecnico serbo ha lasciato la struttura per raggiungere la squadra in albergo a Verona, dove i suoi ragazzi ...

Bologna - Mihajlovic presente alla prima col Verona : non sarà in panchina - ma… : sarà presente ma a distanza. Sinisa Mihajlovic non potrà sedere in panchina per Verona-Bologna ma i felsinei metteranno comunque il suo nome alla voce allenatore nella distinta, nonostante il tecnico sia costretto in ospedale, in seguito alle cure che sta seguendo dopo la diagnosi di leucemia. Il Bologna ha sempre fatto così per tutto il pre-campionato, fatta eccezione per Pisa, in Coppa Italia, ma solo perché Mihajlovic doveva scontare ...

Ivan Zazzaroni - da quando prese sotto braccio Mihajlovic e lo portò a prendersi la sua prima panchina a oggi : ritratto del giornalista pop : Per dire quanto siano legati, undici anni fa andò così: Ivan Zazzaroni prese sottobraccio Sinisa Mihajlovic, lo accompagnò personalmente nella sede milanese del Bologna calcio e lo presentò all’allora presidente, che era in cerca di un nuovo allenatore. “In trent’anni di calcio, Sinisa è la persona migliore che abbia incontrato”. Dopo qualche ora passata ad annusarsi, Sinisa se ne uscì con la prima panchina della sua vita. Zazzaroni, che ...

Sinisa ?Mihajlovic potrebbe lasciare la panchina del Bologna per problemi di salute : Sono ore di apprensione in casa Bologna FC: Sinisa Mihajlovic sarebbe sul punto di lasciare la panchina rossoblu. Le condizioni di salute dell'allenatore serbo destano preoccupazione: Mihajlovic giovedì mattina non è a salito a Castelrotto per la prima fase del ritiro ufficialmente a causa di una sindrome influenzale ma gli esami clinici a cui si è sottoposto avrebbero evidenziato l'esigenza di ulteriori approfondimenti. Secondo ...