LIVE Sinner-Vilella Martinez 1-2 | US Open 2019 in DIRETTA | l’azzurrino si gioca

Fonte : oasport

(Di venerdì 23 agosto 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-1 Al 14° punto del gamealla fine riesce a tenere il servizio. 1-1 Altra palla break non sfruttata da. 1-1ha avuto una palla break ma non l’ha sfruttata. 1-1tiene il servizio a zero! 1-0 perche tiene il servizio dopo essere stato 0-30. 20.37 E’ cominciato il match, al servizio. 20.35 Il giovanissimo altoatesino, 18 anni compiuti lo scorso 16 agosto e numero 131 del mondo, va alla caccia della partecipazione al suo primo torneo del Grande Slam in carriera: dopo aver letteralmente umiliato al primo turno per 6-1 6-0 il connazionale Matteo Viola, ha battuto ieri il 28enne croato Viktor Galovic, numero 223 del mondo, col punteggio di 4-6 7-6 7-5 e, pur condizionato da forti dolori alla schiena, gli ha annullato due match point sul 3-5 del terzo set per poi completare una ...

VTennisClinic : RT @federtennis: ???? In campo oggi ???? ?? Bronx Camila #Giorgi vs Wang (LIVE su @SuperTennisTv alle 21:00 circa) ?? qualificazioni #USOpen Pa… - zazoomnews : LIVE Sinner-Vilella Martinez US Open 2019 in DIRETTA: l’azzurrino si gioca l’ingresso nel main draw - #Sinner-Vile… - zazoomnews : LIVE Sinner-Vilella Martinez US Open 2019 in DIRETTA: l’azzurrino si gioca l’ingresso nel main draw - #Sinner-Vilel… -