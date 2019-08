Valdano ad As | James e Bale possono riprendersi il loro posto al Real

Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 21 agosto 2019) As accosta il caso diRodriguez aMadrid a quello di Zamorano e Amavisca e intervista a tal proposito Jorgeche ha parlato della sorpresa di vedere in campocontro il Celta nella prima gara di Liga e dell’ottimo impatto che il calciatore può avere sulpuò riconquistare il suoha spazio in questo modulo di squadra” As ricorda quando fua mettere fuori squadra Zamorano come Zidane ha fatto con, ma il calciatore rifiutò di andarsene “Ho fatto un errore, vai allo scontro … E una volta che ci vai, è difficile tornare indietro.”ha ammesso il suo errore, ha compreso il valore del suo calciatore e è tornato sui suoi passi dicendo a Zamorano scherzosamente “Ivan, ti alleni così solo quando odi il tecnico? “e Zamorano sono due calciatori differenti e ...

edimarla_muniz : RT @napolista: #Valdano ad As: #JamesRodriguez e #Bale possono riprendersi il loro posto al #RealMadrid In un’intervista Valdano racconta d… - napolista : #Valdano ad As: #JamesRodriguez e #Bale possono riprendersi il loro posto al #RealMadrid In un’intervista Valdano r… -