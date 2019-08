GdS – Llorente l’alternativa a Icardi | Giuntoli lo mette in stand-by

Fonte : forzazzurri

(Di domenica 18 agosto 2019) Secondo La Gazzetta dello Sport, è Fernandol’unica vera alternativa a MauroSecondo la rosea, infatti, nel caso in cui l’argentino dovesse rifiutare l’offerta formulata dal Napoli, sarebbe propriol’alternativa. Il calciatore spagnolo, però, in attesa di una risposta di, è stato messo in-by da. “Resta inby, invece, Fernando. Nelle ultime ore s’è movimentato il mercato intorno al suo nome. Oltre a Napoli, Fiorentina e Lazio, nelle ultime ore si aggiunta anche l’Inter che potrebbe ingaggiare l’attaccante spagnolo.gli ha chiesto di pazientare almeno fino a domani sera, prima di valutare altre proposte.resta soltanto”. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI POTREBBE INTERESSARTI: TS – Ultimatum del Napoli per Mauro! Deve ...

