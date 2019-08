A San Severo sequestrate le macchine dei caporali | ma loro sono fuggiti nelle campagne

Anticipazioni spagnole Il Segreto : Prudencio diventa un usuraio e sfratta Severo Santacruz : Le vacanze de Il Segreto proseguiranno fino al 26 agosto, data che segnerà il ritorno della telenovela spagnola su Canale 5. In attesa che ciò accada, i telespettatori potranno comunque soddisfare la loro curiosità grazie alle Anticipazioni relative alle puntate in onda in Spagna. Cosa accadrà ai protagonisti della serie iberica? Ci saranno nuovi colpi di scena? A breve Saul e Julieta usciranno definitivamente di scena, lasciando Puente Viejo ...

Maltempo in Puglia : nubifragio nel Foggiano - danni e disagi a San Severo : Forti temporali si sono registrati nelle scorse ore in Capitanata, nel Foggiano: un violento nubifragio si è abbattuto su San Severo causando diversi danni e disagi. Sul posto le squadre dei Vigili del fuoco del comando provinciale di Foggia. Si sono registrati allagamenti soprattutto in via Lucera e via Apricena dove l’acqua ha raggiunto anche i 40 cm. Allagati esercizi commerciali, diversi capannoni, e numerose le auto rimaste in ...

Foggia - omicidio a San Severo : donna trovata senza vita nella vasca da bagno : Un bruttissimo fatto di cronaca si è verificato nel pomeriggio a San Severo, nel Foggiano, dove una donna di 32 anni, Roberta Perillo, sarebbe stata uccisa al culmine di una lite dal suo fidanzato, Francesco D'Angelo, di 37 anni. Secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, pare che il dramma sia avvenuto al culmine di una lite tra i due. Sulla vicenda vige il più stretto riserbo da parte degli inquirenti, ma dalle prime indiscrezioni ...

