Trump nomina Ratcliffe capo degli 007 e licenza Dan Coats

Un fedelissimo all'Intelligence. Via Coats - Trump nomina Ratcliffe : Cambio al vertice della National Intelligence, l’agenzia che sovrintende al lavoro delle diverse agenzie dei Servizi negli Usa. Via Dan Coats , con cui erano emerse crescenti differenze di vedute con Donald Trump su diversi fronti di politica estera. nomina to John Ratcliffe , che invece di Donald Trump è un fedelissimo . Su Twitter il presidente ha annunciato la nomina del deputato repubblicano del Texas quale nuovo direttore ...

Biden e Trump in Iowa - è già corsa alle presidenziali Usa 2020. L’ex vicepresidente favorito per nomination Dem : Uno è il presidente in carica; l'altro è il favorito per la nomination democratica. Oggi, in Iowa, primo Stato al voto - a febbraio - nella lunga stagione di primarie e caucus, si sfideranno a distanza Donald Trump e Joe Biden. L'ex vicepresidente degli Stati Uniti userà la sua visita nello Stato agricolo per rafforzare la sua posizione nel campo democratico e per criticare l'attuale capo di Stato, che con le sue politiche commerciali e ...