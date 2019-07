Fatturazione a 28 giorni | operatori telefonici dovranno risarcire gli utenti

La sentenza del Consiglio di Stato è definitiva : scattano i rimborsi sulla Fatturazione a 28 giorni : Il Consiglio di Stato ha confermato l'obbligo automatico di indennizzi per il cambio della fatturazione a 28 giorni, ritenendo legittime le delibere dell'AGCOM che imponevano di restituire i giorni erosi . Respinti i ricorsi degli operatori. L'articolo La sentenza del Consiglio di Stato è definitiva: scattano i rimborsi sulla fatturazione a 28 giorni proviene da TuttoAndroid.

Rimborsi Vodafone - TIM e Wind Tre per la Fatturazione a 28 giorni subito : agguerrito il MC : Nei primi giorni di luglio, i Rimborsi Vodafone, TIM e Wind Tre per la fatturazione a 28 giorni sono stati dichiarati legittimi e dovuti dal Consiglio di Stato. Le apposite delibere Agcom che prevedevano la restituzione dei giorni erosi agli utenti devono essere dunque applicate, senza più alcuna scusa. Non la manda a dire il Movimento Consumatori che, proprio a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, è tornata alla carica con un ...

La posizione del Movimento Consumatori sui rimborsi per la Fatturazione a 28 giorni : Movimento Consumatori, attraverso le dichiarazioni dei suoi portavoce, ha affermato la propria posizione sul caso rimborsi per la fatturazione a 28 giorni.

Consiglio di Stato respinge il ricorso TIM sul rimborso per la Fatturazione a 28 giorni : in arrivo le sentenze definitive : Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso di TIM sulla fatturazione a 28 giorni, in arrivo le sentenze definitive per tutte le compagnie telefoniche.

Ecco cosa vi dà Vodafone se rinunciate ai rimborsi per la Fatturazione a 28 giorni : Vodafone conferma le proprie proposte di compensazione alternative per la vicenda legata alla fatturazione a 28 giorni, con proposte valide anche per i clienti Business.

Fatturazione a 28 giorni : meglio i rimborsi o le formule alternative? Uno studio : Il 4 luglio ci sarà l'udienza del Consiglio di Stato per sancire se i rimborsi per la Fatturazione a 28 giorni dovranno essere o meno automatici: nel frattempo alcuni operatori telefonici, come nel caso di TIM, Vodafone e Wind Tre, hanno provveduto ad offrire misure compensative in luogo degli indennizzi economici, che, in talune situazioni, potrebbe anche convenire accettare. Si tratta per lo più di servizi a pagamento resi gratuiti per un ...

Le soluzioni ai rimborsi per la Fatturazione a 28 giorni non sono sempre convenienti : Gli operatori telefonici hanno iniziato a proporre ai propri clienti modalità alternative al rimborso previsto per la fatturazione a 28 giorni. Ma sono convenienti?

Attualissima la Fatturazione a 28 giorni : multe dimezzate per i gestori - alcuni suggerimenti : Ritorna in ballo il discorso legato alla fatturazione a 28 giorni operata dai maggiori operatori telefonici nazionali, sia per quanto riguarda la telefonia mobile che la fissa. Le ultime notizie rivelano del dimezzamento della multa loro inflitta: l'AGCOM, infatti, avrebbe effettuato il ricalcolo delle sanzioni a seguito delle sentenze del TAR del Lazio, andando ad abbattere l'importo in maniera considerevole. Come riportato da ...

Fatturazione a 28 giorni : dimezzate le multe agli operatori e consigli per i consumatori : dimezzate le multe agli operatori da parte dell'AGCOM per la Fatturazione a 28 giorni, mentre l'Adiconsum sconsiglia ai clienti di accettare proposte alternative di rimborso.

Rimborsi per Fatturazione a 28 giorni da Wind : tutte le proposte di ristoro dell'operatore : Arrivano anche i Rimborsi per fatturazione a 28 giorni da Wind: dopo che, per i risarcimenti dei piani fatturati ogni 4 settimane, si sono già mossi operatore come TIM e Vodafone, tocca anche al vettore arancione fare le sue proposte di ristoro. In effetti sono stati chiamati proprio così i risarcimenti dell'operatore che tuttavia riguardano solo una certa tipologia di clienti per il momento. Da ricordare è come la delibera AGCOM ...

Compensazione Vodafone per Fatturazione a 28 giorni : la proposta : Il prossimo 4 luglio il Consiglio di Stato discuterà la questione dei rimborsi per la fatturazione a 28 giorni cui fanno fatto ricorso i gestori telefonici nazionali, ma alcuni stanno già avanzando alcune proposte di Compensazione alternative all'indennizzo economico in fattura. TIM ha messo sul piatto la possibilità di usufruire gratuitamente per un periodi di 6 mesi di alcuni suoi servizi generalmente a pagamento: TIM Vision, la TV ...

Rimborsi per la Fatturazione ogni 28 giorni di Vodafone? Ecco le soluzioni alternative : Seguendo le orme di TIM, anche Vodafone propone una soluzione alternativa al rimborso per la fatturazione a 28 giorni, con Giga e coupon.

Proposta TIM per rimborsi Fatturazione 28 giorni : vari servizi offerti : Vi avevamo parlato in questo articolo della possibilità che i rimborsi per la fatturazione a 28 giorni sarebbero potuti essere commutati, da parte degli operatori, in misure di compensazione di servizi alternativi, dispensati in forma gratuita come forma di risarcimento per i giorni erosi. Oggi 'mondomobileweb.it' ce ne ha fornito la conferma relativamente alla decisione che avrebbe preso TIM. Il gestore blu, già a partire dalla fattura ...