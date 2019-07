Icardi Juventus | contatti avviati | Paratici prepara lo scambio

La Juventus si sarebbe fatta avanti per Lukaku - non si spegne la pista Icardi : La Juventus, in questa sessione di mercato, probabilmente cercherà di cambiare qualcosa anche nel suo reparto offensivo. Infatti, i bianconeri sarebbero alla ricerca di un nuovo numero 9. La Juve si starebbe muovendo su più fronti ed è possibile che nascano dei duelli di mercato con altre squadre italiane. Infatti, Fabio Paratici nelle ultime ore si sarebbe mosso per Romelu Lukaku obiettivo di mercato dell'Inter, ma il belga non è il solo ...

Icardi - il Napoli fa sul serio. Ma la Juventus resta in pole : Icardi, il Napoli fa sul serio. Ma la Juventus resta in pole Continua a tener banco in casa Inter il caso legato al futuro dell’ex capitano Mauro Icardi. Il neo tecnico Antonio Conte infatti non ha la minima intenzione di tenerlo, tanto che una decina di giorni fa si vociferava di una possibile esclusione dal ritiro di Lugano, provvedimento però rivelatosi non vera e comunque inapplicabile. In ogni caso il puntero argentino deve ...

Calciomercato Juventus - Agnelli scatenato : vorrebbe Icardi e De Ligt : Il Calciomercato estivo è ormai entrato nel vivo. Le squadre italiane hanno iniziato a darsi battaglia per assicurarsi i migliori giocatori sulla piazza. Tra le squadre più attive vi sono sicuramente la Juventus e il Napoli, con i due club italiani pronti a chiudere altri importanti colpi dopo aver già effettuato acquisti di rilievo. La SSC Napoli, dopo aver messo sotto contratto Giovanni Di Lorenzo e Kostas Manolas, è pronta a rinforzare ...

Juventus - via Mandzukic ed Higuain per arrivare a Icardi (RUMORS) : La prima settimana di luglio per la Juventus è stata caratterizzata da importanti ufficializzazioni: dopo quella di fine giugno che ha riguardato l'arrivo di Pellegrini dalla Roma e alla cessione sempre alla società di Pallotta di Spinazzola, la Juventus ha annunciato dapprima Rabiot e poi Buffon, entrambi a parametro zero dopo l'esperienza al Paris Saint Germain. Confermato anche l'acquisto il 5 luglio di Demiral dal Sassuolo, che arriva per 18 ...

Calciomercato Napoli – Forte l’interesse per Mauro Icardi : c’è da battere la concorrenza della Juventus : Il Napoli sembra Fortemente interessato a Mauro Icardi ma per il bomber dell’Inter c’è da battere la concorrenza della Juventus Il Napoli sembra deciso a ridurre il gap con la Juventus nell’attuale mercato estivo. Dopo l’arrivo di Manolas in difesa, gli azzurri hanno messo il mirino su Mauro Icardi, bomber di alto livello ormai finito ai margini dell’Inter. Le valutazioni a 3 cifre fatte dai nerazzurri nei mesi scorsi si sono abbassate ...

Calciomercato Juventus news/ Mandzukic in partenza per Icardi? - Ultime notizie - : Calciomercato Juventus news: Ultime notizie sabato 6 luglio 2019. Ecco tutte le voci e indiscrezioni sulle trattative dei campioni d'Italia.

Inter contrasti con la Juventus sul mercato : si discuterebbe del caso Icardi : Gli Interessi di Inter e Juventus potrebbero intrecciarsi in questa sessione estiva di calciomercato. I due club si stanno parlando in questi giorni per discutere della situazione relativa al centravanti argentino, Mauro Icardi. L'ex capitano, infatti, sembra destinato a lasciare Milano dopo le vicende degli ultimi mesi e i bianconeri sono in pole position, nonostante il possibile inserimento del Napoli nella trattativa. La rivalità tra ...

Juventus - ipotesi shock : “Ultimo anno di CR7 a Torino - Icardi il suo erede” : Juventus – L’ipotesi Icardi in bianconero sta prendendo piede. Per molti l’argentino sarà il prossimo numero 9 bianconero, con un clamoroso passaggio dall’Inter alla Juventus. Quella alle porte sarà l’ultima stagione in bianconero di Cristiano Ronaldo, con Icardi suo futuro sostituto. Questo è ciò che secondo il giornalista Damascelli sarà il futuro della vecchia signora: CR7 ancor, un […] More

Icardi Juventus : la confessione bomba dell’argentino ad un amico : Icardi Juventus: arriva una confessione clamorosa dell’argentino Clamorosa l’indiscrezione riportata da Sport Mediaset e rilanciata da Calciomercato.it . , che apre sempre di più allo scenario dell’arrivo a Torino del bomber nerazzurro, finito definitivamente fuori dai piani dell’Inter dopo la rottura della scorsa stagione. Icardi Juventus: la confessione bomba dell’argentino ad un amico Secondo la […] More

“Corriere dello Sport”| Mercato Juventus - svolta Icardi : ora cambia tutto! : Mercato Juventus- Come riportato dall’odierna edizione del “Corriere dello Sport”, il Napoli sarebbe piombato con forte decisione su Icardi in vista della prossima stagione. Un affondo che potrebbe complicare i possibili piani bianconeri in ottica futura. Detto questo, come riportato nei giorni scorsi, Icardi, ora come ora, non rappresenterebbe la prima priorità dei bianconeri. Di […] More

Calciomercato Juventus - fra i colpi possibili ci sarebbe Icardi : Sono ore bollenti per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Il club bianconero sta lavorando incessantemente per rinforzare la squadra, accontentando così le richieste del nuovo tecnico Maurizio Sarri, che ha le idee ben chiare. Sarri punterà infatti su un calcio molto offensivo, ma partendo dalle caratteristiche tecniche dei calciatori a sua disposizione. Uno dei pallini del tecnico napoletano è Mauro Icardi, da tempo seguito dalla ...

La Juventus vorrebbe Icardi - ma prima deve risolvere la questione Higuain : La Juventus, oltre a pensare agli acquisti, sta lavorando anche per alcune cessioni in particolare nel reparto avanzato. Infatti, i bianconeri per rinforzare il loro reparto avanzato starebbero pensando a Mauro Icardi. La Juve, però, prima di arrivare al bomber argentino dovrà cedere Gonzalo Higuain e Mario Mandzukic. La situazione più spinosa sembra essere quella del Pipita che vorrebbe restare a Torino. Per questo motivo qualche giorno fa ...

Il Napoli piomba su Icardi : stipendio di 10 mln all'anno - ecco il piano per fregare la Juventus : Clamorosa svolta su Mauro Icardi? Sul centravanti dell'Inter, che Antonio Conte non vuole neppure sentir nominare, sarebbe piombato il Napoli. La notizia viene rilanciata dal Corriere dello Sport, secondo cui il club partenopeo avrebbe offerto all'argentino un maxi-stipendio, pari a 10 milioni netti

Ceccarini : 'A fine mercato la Juventus farà un'offerta per Icardi' : Settimana importante per la Juventus: dopo l'ufficializzazione e la presentazione di Adrien Rabiot, il 4 luglio è stato il giorno dedicato a Gianluigi Buffon, che ha firmato per un anno con i bianconeri e dalla stagione 2020-2021 dovrebbe diventare un dirigente della Juventus. Gli arrivi di Rabiot e Buffon si aggiungono a quello di Luca Pellegrini dalla Roma, mentre mancherebbe solo l'ufficialità per il centrale difensivo del Sassuolo Demiral. ...