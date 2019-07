Sondaggi politici elettorali | ultimi dati M5S | Pd e Lega a inizio luglio 2019

termometropolitico

(Di sabato 6 luglio 2019)M5S, Pd eCosa dicono le ultime intenzioni di voto licenziate dagli istituti nei primi giorni del mese, su quali temi di stretta attualità quest’hanno approfondito l’opinione degli italiani? Ecco i risultati deidella prima settimana dia fine giugno: lacontinua a crescere Non può che essere stata la vicenda Seawatch – come sottolineato anche dalle ultime rilevazioni Eumetra e Tecné – a determinare un aumento di consenso per la, consenso che ha ormai sfondato quote da record. Per Swg il Carroccio è cresciuto di quasi un punto (+0,7%) da fine giugno e, al primo, dovrebbe aver raggiunto il 38%. Interessante notare come la percentuale guadagnata dal partito di Salvini ...

