Fioritura di Castelluccio | “la più bella del mondo” | siamo nel periodo clou | domani 2

Terremoto - il Pian Grande di Castelluccio preso d’assalto per lo spettacolo della Fioritura : “siete tutti benvenuti - ma non calpestate i fiori” [FOTO] : “Venite a Castelluccio ad ammirare la fioritura, ma non calpestate nè i fiori, nè le Piante della lenticchia“: e’ l’appello che Diego Pignatelli, agricoltore e presidente della Proloco del borgo, fa, attraverso l’ANSA, ai tanti visitatori e turisti che ogni giorno salgono sul Pian Grande per vedere da vicino uno degli spettacoli piu’ suggestivi che la natura possa regalare. “Ogni anno rivolgiamo sempre ...