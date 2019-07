Alex e Alan Kurdi, continua lo stallo: 106 migranti al limite di Lampedusa

(Di sabato 6 luglio 2019) Sono in totale 106 isalvati dalle due navi, della ONG Mediterranea Saving Humans, e, della ONG Sea - Eye, che ora si trovano aldelle acque territoriali italiane, bloccate dalla direttiva di Matteo Salvini. Unoche rischia di proseguire a lungo, anche stavolta. La vicenda sembrava essersi sbloccata ieri, con l'annuncio della disponibilità del governo maltese ad accogliere i profughi, ma la situazione si è complicata dopo che l'ONG ha fatto sapere che la piccola barca a velanon è in condizioni di navigare per oltre 10 ore per raggiungere l'isola, chiedendo a un nuovo place of safety o l'intervento di una nave militare di Malta.