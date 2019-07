Omicidio Varani | Manuel Foffo condannato a 30 anni in Cassazione | Abisso umano e

liberoquotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Condanna a 30di reclusione confermata in via definitiva per, ritenuto responsabile divolontario aggravato in relazione alla morte di Luca, il giovane assassinato in un appartamento del quartiere Collatino di Roma nel marzo 2016 dopo un festino a base di sesso gay,

MediasetTgcom24 : Omicidio Varani, Pg Cassazione: 'Confermare 30 anni per Foffo' #lucavarani - Unomattina : RT @RaiNews: Della morte di #LucaVarani era accusato anche Marco Prato, morto poi suicida in carcere il giorno prima dell'inizio del proces… - GranchiTatiana : RT @chilhavistorai3: Omicidio di Luca Varani: Definitiva la condanna a 30 anni per Manuel Foffo: La Cassazione ha respinto il ricorso dei s… -