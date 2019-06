In Alabama | una donna incinta che era stata ferita alla pancia da un proiettile è stata

L’Alabama ha approvato una legge che prevede la castrazione chimica per chi compie violenze sessuali sui bambini : La governatrice dell’Alabama Kay Ivey ha promulgato una nuova legge che prevede la castrazione chimica per chi compie violenze sessuali sui minori di 13 anni. La legge entrerà in vigore entro il 2019 e prevede inoltre che il condannato paghi da

Nessuna donna ama uno stivale in faccia. Salvini - l’Alabama - le yazide : Ogni uomo che voglia riconoscersi come uomo continuerà a interrogarsi sulle donne, sulla donna. Ogni giorno di nuovo, anche nella vecchiezza stanca e disfattista. Sono stato turbato, da quando li ho conosciuti, dai versi di Sylvia Plath, “Every woman adores a Fascist, / The boot in the face, the bru

Lady Gaga contro la legge sull’aborto dell’Alabama oscurantista e retrograda : “Una farsa : medici puniti più degli stupratori” : Dopo l'approvazione di una legge che abolisce l'aborto nello stato dell'Alabama, negli Stati Uniti, impedendo l'interruzione della gravidanza in tutti i casi tranne che vi sia pericolo di vita per la madre, anche Lady Gaga si è schierata con le tante donne scese in piazza per protestare contro una norma oscurantista e lesiva dei diritti umani. La legge che criminalizza qualsiasi tipo di interruzione di gravidanza, anche quando essa è frutto ...