Callejon solo 8 partite saltate in 6 stagioni al Napoli Una macchina da guerra

CorrSport – Napoli - la decisione di ADL sui prezzi presa per chi ha restituito la maglia a Callejon . E non solo… : Napoli e la decisione di ADL sui prezzi : Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha risposto alle contestazioni aumentando il prezzo delle curve. Per assistitere al match contro il Cagliari, infatti, anziché dei soliti 12/14 euro, ne occorrono 30. L’edizione odierna del Corriere dello Sport scrive sull’argomento. “È l’ultima sfida, sa di provocazione, o forse è semplicemente una risposta: ma è segnale, lo si coglie ...

Ferlaino : “Da napoletano - chiedo scusa a Callejon. È solo una parte di tifosi - sono arrabbiati per un motivo…” : L’ex presidente del Napoli, Corrado Ferlaino ha rilasciato una intervista ai microfoni de ‘Il Mattino’: La camorra provò a scippargli il Napoli lanciando una bomba nel giardino del condominio di via Crispi. Una storia di trentasette anni fa, autunno dell’82, che Corrado Ferlaino non ha cancellato. «Pensai in quei giorni: o lascio la società o prendo il più forte al mondo per vincere lo scudetto. Scelsi la seconda ...