Csm | Amara ex legale Eni smentisce Lotti | “Lui spingeva per aiutare imprenditore Bacci

(Di venerdì 21 giugno 2019) “Luca? Mi fu presentato nel 2014 da Andrea(ex socio di Tiziano Renzi, ndr), con cui avevo rapporti economici preferenziali. Fua presentarmi Lucanel 2014 e non nel 2015, come ha riferito lui. Lo conobbi nel periodo in cui si poneva il problema della nomina di Claudio Descalzi (ad dell’Eni, ndr)“. Così, ai microfoni de L’Aria che Tira (La7), si pronuncia Piero, l’exdell’Eni, coinvolto nel processo scaturito dall’inchiesta sul ‘Sistema Siracusa’. Ieri è stato sentito come teste, nell’ambito dello stesso processo, l’ex sottosegretario e braccio destro di Matteo Renzi, Luca. Durante l’udienza,ha affermato di aver conosciutoa una cena natalizia del 2015 e di non sapere dei rapporti societari tra Andreae l’avvocato siciliano. E ha aggiunto che non ha ...

