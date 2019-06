Bologna | Sabatini si presenta | “E’ il posto migliore per avere successo Dobbiamo

Bologna - Sabatini nuovo coordinatore dell’area tecnica : Sabatini Bologna – Walter Sabatini è stato nominato nuovo coordinatore delle aree tecniche di Bologna e Montreal Impact, club canadese di cui Joey Saputo è proprietario. La notizia era nell’aria, ed è stata confermata dai felsinei attraverso un comunicato ufficiale, diramato questo pomeriggio. Questa la nota integrale: «Free 2 Be Holdings Inc., la società controllante […] L'articolo Bologna , Sabatini nuovo coordinatore ...

Bologna - Sabatini nuovo coordinatore delle aree tecniche : Sabatini Bologna – Walter Sabatini è stato nominato nuovo coordinatore delle aree tecniche di Bologna e Montreal Impact, club canadese di cui Joey Saputo è proprietario. La notizia era nell’aria, ed è stata confermata dai felsinei attraverso un comunicato ufficiale, diramato questo pomeriggio. Questa la nota integrale: «Free 2 Be Holdings Inc., la società controllante […] L'articolo Bologna , Sabatini nuovo coordinatore delle aree ...

Svolta Bologna - arriva Sabatini : sul mercato caccia a Defrel ed Imbula : Il Bologna programma il futuro. Ultima parte di stagione strepitosa per il club rossoblu che ha conquistato la salvezza addirittura in anticipo, merito di Sinisa Mihajlovic che è subentrato a Filippo Inzaghi cambiando completamente volto alla squadra. Negli ultimi giorni sono andati in scena incontri tra il serbo e la dirigenza, c’è volontà di continuare ma tutto dipenderà dall’eventuale chiamata di una big. Come riporta la ...