Blackout,energia in 3 regioni Argentina

E' ripresa in parte l'erogazione dell' elettricità, dopo ilche ha lasciato al buio, Uruguay e alcune zone di Brasile e Cile. Ripristinata la distribuzione dielettrica in treargentine. Lo fa sapere l'agenzia nazionale per l'in un comunicato. Il governo parla di "collasso" e avverte che ci vorranno diverse ore prima che la situazione torni normale.(Di domenica 16 giugno 2019)