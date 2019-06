Festival della tv di Montecarlo | BEAUTIFUL e le altre | le notizie

Amanda Knox si commuove al Festival della Giustizia - : Fonte foto: La PresseAmanda Knox si commuove al Festival della Giustizia 1Sezione: Spettacoli Carlo Lanna Scatti dal Festival della Giustizia Penale di Modena

Cina - torna il Festival della carne di cane. Diverse le petizioni per mettere fine alla mattanza : Il 21 giugno a Yulin, in Cina, inizia il festival della carne di cane. In occasione del manifestazione, che si svolge ogni anno per dieci giorni a partire dal solstizio d’estate, vengono uccisi migliaia di cani. Il consumo di carne di cane in Cina è una tradizione ultracentenaria, ma la manifestazione è nata solo nel 2010 dall’iniziativa di alcuni venditori che, appoggiati dalle autorità locali, hanno deciso di creare un evento annuale in ...

Damascelli si scaglia contro il Festival della cialtroneria su Guardiola alla Juve : TuttoSport non ha novità sulla trattativa della Juve per il nuovo allenatore, ma scrive un pezzo di commento, duro, critico sul circuito di informazione che c’è stato intorno al nome del successore di Allegri. Una giostra di voci tra siti più o meno attendibili e social che hanno parlato della battaglia virtuale tra Sarri e Guardiola, passando per Pochettino. Parole, parole, parole, spinte dallo scirocco che è un vento fetido, che ti si ...

Amanda Knox - quattro anni dopo l’assoluzione definitiva torna in Italia : parteciperà al Festival della Giustizia penale : Sono passati quattro anni da quando la Cassazione stabilì per lei e per il fidanzato Raffaele Sollecito l’assoluzione definitiva “per non avere commesso il fatto” in riferimento all’omicidio di Meredith Kercher e ora Amanda Knox si prepara a tornare in Italia per partecipare al Festival della Giustizia penale di Modena. La ragazza arriverà a Milano giovedì assieme alla madre, Edda Mellas, e al fidanzato Cristhoper e poi ...

“Il Richiamo della Foresta” : ritorna il Festival di arte - libri e musica in montagna : Si rinnova anche per il 2019 “Il Richiamo della Foresta”, il festival di arte, libri e musica dedicato alla montagna che si svolge dal 18 al 21 luglio nella magica cornice di Estoul, frazione di Brusson, uno degli scenari più suggestivi della Val D’Aosta. Promosso dall’Associazione Gli Urugalli, fondata dallo scrittore Premio Strega 2017 Paolo Cognetti, “Il Richiamo della Foresta” è un appuntamento ...

Milano - il Festival Ti Ribalto porta in scena 90 attori con disabilità : “Mettiamo l’arte al servizio della persona” : Una manifestazione inclusiva che negli anni continua a cercare di rendere la cultura accessibile a tutti allo stesso livello, senza eccezioni, sempre con nuovi stimoli. Si tratta del Festival Ti Ribalto organizzato dalla Piccola Accademia della Cooperativa Sociale Cascina Biblioteca di Milano. Giunta alla quinta edizione, l’evento 2019 andrà in scena dal 5 all’8 giugno presso il Teatro Verdi del capoluogo lombardo, in collaborazione con ...

A Comacchio “Manufactory Project” - il Festival della street art nel segno di BLU : Dal 14 al 16 giugno torna a Comacchio, in provincia di Ferrara, il festival della street art ,"Manufactory Project". Tanti gli artisti attesi per la tre giorni: a loro spetterà il compito di riqualificare dei posti dismessi e abbandonati. Il tema scelto per la seconda edizione è "Il ponte" per collegare tra loro luoghi fisici e simbolici.Continua a leggere

De Luca : “M5s può far la fine dell’Idv. Salvini? Lo inviterò al Festival della Letteratura - così sta lì appollaiato col rosario” : “Grazie a Dio, sono finite le elezioni europee. Abbiamo finalmente recuperato una condizione di benessere per il nostro fegato, perché non se ne poteva più di tutte queste ammuine”. così, nel suo consueto appuntamento settimanale su Lira Tv, esordisce il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nell’analisi del voto alle europee. E sul crollo del M5s e sul trionfo della Lega osserva: “Dopo 11 mesi hanno ...

Ivrea - torna “La grande invasione” : il Festival della lettura trasforma la città : Da venerdì 31 maggio a domenica 2 giugno torna a Ivrea "La grande invasione", il festival della lettura che ormai è giunto alla settima edizione. Tra gli ospiti più attesi della kermesse Concita De Gregorio, Bjorn Larsson e Damon Krukowski, insieme ai dodici finalisti del Premio Strega. E per i bambini ci sarà un programma ad hoc, la "Piccola invasione". Infine, tante mostre.Continua a leggere