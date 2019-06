Chiesa | Padova | oggi la grande festa di Sant' Antonio 4

Chiesa : Padova - oggi la grande festa di Sant'Antonio (2) : (AdnKronos) - Una quindicina le guardie della Basilica in servizio suddivise in vari turni dalle 5.30 sino alle 22.30 di oggi ; circa un centinaio di volontari tra Arciconfraternita di sant’Antonio; Associazione Mario Tommasi onlus del Villaggio Sant’Antonio; Cisom; Croce Rossa; Croce Verde; Gioventù

Chiesa : Padova - oggi la grande festa di Sant'Antonio : Padova, 13 giu. (AdnKronos) - "Qui a Padova non occorre nemmeno dire il nome, basta il titolo: Il Santo!", così mons. Fabio dal Cin, Delegato Pontificio per la Basilica ha aperto la sua Omelia, alla messa per la ricorrenza di Sant'Antonio. Un basilica gremita stamani sin dalla prima messa della sei