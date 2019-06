Ci sono gli esami | ma la scuola è chiusa E i genitori chiamano i carabinieri

Bolletta luce - gas e acqua : maxi conguagli per componenti fisse - cosa sono : Bolletta luce, gas e acqua: maxi conguagli per componenti fisse, cosa sono Sulla Bolletta luce, così come su quella del gas o dell’acqua, vi sono diverse voci specifiche, alle quali è associato sempre un costo. Il cliente di quel servizio, infatti, non paga solamente una quota a consumo, ma anche un’altra serie di spese che riguardano il trasferimento e la gestione del bene in oggetto. Tali voci possono far parte della componente fissa – e ...

Stipendi NoiPA - quali sono gli aumenti attesi a luglio? : Nel mese di luglio 2019, lo Stipendio NoiPA sarà oggetto dell’ultimo adeguamento previsto per l’indennità di vacanza contrattuale. Già nel mese di giugno si è parlato di aumenti legati all’IVC, ma come spiegato, si è trattato solo dell’erogazione in base al gradone di appartenenza per docenti e ATA, comprensivo di arretrati dei due mesi precedenti. A maggio, c’era stato il conguaglio dell’elemento perequativo. aumenti ...

OnePlus 7 migliora la fotocamera con la OxygenOS 9.5.5 stabile - ma le patch sono quelle di maggio : A stretto giro dalla disponibilità sul mercato, OnePlus 7 ottiene la OxygenOS 9.5.5 stabile con le patch di maggio e parecchie migliorie per la fotocamera L'articolo OnePlus 7 migliora la fotocamera con la OxygenOS 9.5.5 stabile, ma le patch sono quelle di maggio proviene da TuttoAndroid.

Ci sono operazioni aggressive che hanno come bersaglio le elezioni - dalla Brexit al Brasile : Roma. Il momento delle elezioni – il più delicato nel funzionamento delle democrazie – è diventato il bersaglio per operazioni molto ambiziose e molto aggressive che sono pensate per modificarne il risultato. E questa è una pressione con cui dobbiamo imparare a fare i conti, considerate le rivelazio

Classifica Moto3 Mondiale 2019 : graduatoria - punti e distacchi. Canet ancora in vetta ma gli italiani sono in scia : Una grande stagione si preannuncia per il Mondiale Moto3 2019. La minima cilindrata è da sempre quella che suscita le più grandi emozioni e in casa Italia si spera che Lorenzo Dalla Porta, Dennis Foggia o, perché no, Romano Fenati possano regalare l’iride al Bel Paese. E’ ovvio che il ritorno del centauro ascolano ha suscitato grande emozione nel paddock, dopo quello che è accaduto l’anno passato in Moto2, con la squalifica e ...

Bufera a Merano - cade un albero : mamma e figlio sono gravissimi : Bufera a Merano, cade un albero: mamma e figlio sono gravissimi L'incidente si è verificato nei pressi del ponte della Posta, dove una forte raffica di vento ha spezzato in due il grosso albero che è finito nel cortile di un bar. Le persone colpite sono due turisti tedeschi: una donna di 24 anni e il bambino di ...

Manovra - Conte : “sono presidente del consiglio dei ministri - non ho bisogno di delega per trattare con Ue” : “Io sono il presidente del consiglio dei ministri, che delega dovrei avere? Penso che la delega sia sempre, perché in caso contrario sarebbe sfiducia nei miei confronti e mi sembra che nessuno l’abbia posta”. Lo afferma il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi rispondendo a chi gli chiede se, ieri sera, abbia ricevuto una delega a trattare con l’Ue sulla Manovra. ...

Maltempo - crolla albero a Merano : mamma e figlio sono gravissimi [FOTO] : Paura a Merano dove a causa del forte Maltempo è crollato un albero investendo due persone: una donna e il figlio. Si tratta di turisti tedeschi. L’ albero è crollato sulle passeggiate d’Inverno. La donna ha appena 24 anni e suo figlio ha appena 3 anni. Entrambi sono in prognosi riservata in gravissime condizioni. La donna e’ stata trasportata in ambulanza all’ospedale della citta’ del Passirio, mentre il piccolo ...

Bufera a Merano - crolla un albero : mamma e figlio sono gravissimi : Bufera a Merano, crolla un albero: mamma e figlio sono gravissimi L'incidente si è verificato nei pressi del ponte della Posta, dove una forte raffica di vento ha spezzato in due il grosso albero che è finito nel cortile di un bar. lepersone colpite sono due turisti tedeschi: una donna di 24 anni e il bambino di ...

Chi sono gli atleti più pagati al mondo? La classifica di Forbes : in vetta un nuovo leader : Stilata la nuova classifica degli atleti più pagati al mondo di Forbes: in vetta un nuovissimo leader Come ogni anno, Forbes ha stilato la lista degli atleti più pagati al mondo. Per la prima volta in assoluto Leo Messi si prende il primo posto di questa ricchissima classifica, scalzando addirittura Floyd Mayweather. Il calciatore del Barcellona si lascia alle spalle il suo grande rivale Cristiano Ronaldo. 4 miliari di dollari in 12 mesi: ...

Francesca De André fa pace con Malgioglio al GF16 : 'Ho dato il peggio - non sono cattiva' : Francesca De André, dopo essere stata eliminata dal Grande Fratello 16 ad un passo dal traguardo finale, è arrivata negli studi del programma. Qui la gieffina ha avuto modo di confrontarsi con Cristiano Malgioglio e di fare pace con lui dopo settimane di tensioni e scontri a distanza. La 29enne genovese è stata accolta dal calore del pubblico, nonostante sia stata la concorrente più discussa e criticata di questa sedicesima edizione del reality ...

Genova - voglia di segregazione - un genitore segnala e il Comune chiede alla scuola : "Perchè gli extracomunitari entrano dove ci sono i bambini?" : Il caso alla De Scalzi- Polacco dove si tengono corsi del Ministero per stranieri. Le maestre scrivono alle famiglie: "La nostra storia ha conosciuto le leggi razziali ma ora si applica la Costituzione"

Neil Barrett - ecco di chi sono le magliette del caso Marco Carta da 200 euro l’una : Quando è uscita la notizia dell’arresto di Marco Carta, arresto poi non convalidato per ‘elementi inconsistenti‘, per il furto di 6 magliette alla Rinascente di Milano, in molti si sono concentrati sul valore della refurtiva: 6 t-shirt del valore di 1200 euro. L’ironia social riguardo al costo delle t-shirt si è sprecata, ma di chi sono le magliette incriminate da 200 euro l’una? La firma è quella di Neil Barrett, ...

Mondiali U20 - Italia a un passo dalla finale : a 2.50 con l’Ucraina. Gli Azzurrini sono i favoriti anche per la vittoria del Mondiale : Dopo aver battuto il Mali, l’Under 20 di Nicolato prova l’assalto alla finale, un traguardo mai raggiunto prima d’ora. L’avversaria sulla strada del trionfo è una delle rivelazioni di questo Mondiale, l’Ucraina che, come l’Italia, vanta un ruolino di 4 vittorie e un pareggio ed ha eliminato la Colombia. L’analisi dei bookmaker di Sisal Matchpoint è di una gara equilibrata, con gli Azzurrini leggermente in vantaggio a 2.50 e gli ucraini a ...