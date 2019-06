Nigeriano latitante ricercato per violenza sessuale | arrestato ieri

Arrestato Nigeriano latitante ricercato per violenza sessuale : Federico Garau Resosi irreperibile prima che le autorità lo conducessero dietro le sbarre, l'africano era ricercato in tutta la penisola. Arrestato nella giornata di ieri grazie alle segnalazioni dei cittadini È finalmente finito in manette un 30enne nigeriano accusato di violenza sessuale e ricercato da tempo in tutto il Paese. Lo straniero è stato rintracciato a Cacciola, una frazione di Scandiano (Reggio Emilia). Secondo quanto ...