Palamara: su di me veleni procura Roma

Corruzione, Palamara si difende: 'Su di me veleni procura di Roma' #palamara 'Non ho ricevuto pagamenti, né regali, né anelli e non ho fatto favori a nessuno', ha detto l'ex consigliere del Csm #Palamara, viaggi e regali in cambio di nomine. Ma ex consigliere CSM: 'Su di me veleni procura Roma'

"Sulla mia persona si stanno abbattendo idelladi, ma ho la tempra forte e non mi faccio intimire.Sto chiarendo punto per punto tutti i fatti che mi vengono contestati perché ribadisco che non ho ricevuto pagamenti, né regali, né anelli e non ho fatto favori a nessuno". Lo ha detto l'ex consigliere del Csm, Luca, indagato per corruzione, al termine dell'interrogatorio durato più di 4 ore negli uffici della caserma della Guardia di Finanza.(Di giovedì 30 maggio 2019)