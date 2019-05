wired

(Di martedì 28 maggio 2019) (Foto:sicome ilnotebook con connessione 5G integrata aled è stato ufficializzato come un prototipo ormai in buono stato di definizione dal colosso cinese insieme a Qualcomm. Sarà parte di una nuova era che punterà non solo sulle reti ultraveloci di nuova generazione, ma anche su alte prestazioni generali e su un’autonomia notevole. Programmato in uscita per il prossimo aprile 2020,sarà governato dal futuro processore di Qualcomm per ora noto come Snapdragon 8cx, che andrebbe a migliorare le performance in modo netto rispetto ai rivali di pari categoria. Sono stati mostrati alcuni risultati di benchmark preliminari che hanno infatti preso come riferimento il processore Intel core i5 generazione U (i5-8250U), offrendo punteggi più alti in praticamente tutti i campi. Inoltre, anche grazie alla ...

MilanoCitExpo : Lenovo presenta Project Limitless, il primo portatile 5G al mondo #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - Hardware_Italia : Lenovo presenta i nuovi portatili professionali ThinkPad con processori AMD - notizienet : Lenovo presenta il primo laptop con schermo flessibile al mondo -