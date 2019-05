Diretta Inter-Empoli | streaming | tv | formazioni e risultato – FINALE 2-1

termometropolitico

(Di domenica 26 maggio 2019), tv,(2-1) Il commentodiFinisce una delle partite più belle e intense di questo campionato di Serie A 2018/2019, finisce con l’che vola in Champions League, di nuovo, come l’anno scorso, al fotofinish! Finisce con l’che, dopo quella di due anni fa, deve arrendersi a una nuova retrocessione in Serie B! Finisce un campionato di grandi emozioni, soprattutto in quest’ultima giornata che ha regalato gol e ritmi intensi. Alla fine, come detto, con i gol di Keita e Nainggolan, l’si qualifica alla prossima Champions League insieme all’Atalanta, al Napoli e alla Juventus. Il Milan si qualifica per l’Europa League insieme a Roma (2-1 stasera sul Parma) e Lazio (in virtù della vittoria della Coppa Italia)., Chievo e ...

