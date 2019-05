Risultati elezioni europee Olanda 2019 | chi ha vinto e primo partito

termometropolitico

(Di venerdì 24 maggio 2019): chi haInsieme al Regno Unito, l’è ilpaese in cui si sono aperte le urne per le. In attesa di conoscere idefinitivi il 26 maggio, vengono diffusi i primi exit poll: a sorpresa pare che avanti ci sia illaburista, niente exploit per gli euroscettici.: Timmermans alposto Lo scontro tra europeisti e sovranisti è sempre stato molto acceso in, per questo da Bruxelles si prestava molta attenzione al voto per le. Alla fine, però, sembra che siano stati i laburisti del PvdA ad avernettamente la tornata. Un risultato che, senza esitazione, si può definire contro ogni pronostico.: chi vincerà per i bookmaker Bisognerà aspettare domenica per conoscere idefinitivi, ...

fanpage : Elezioni Europee 2019, primi risultati: in Olanda vincono i laburisti - SalernoSal : Grazie a tutti qui e lì. Grazie a @CottarelliCPI e @Enneppi per essere stati con noi. Ci vediamo lunedì 27 @La7tv… - CarloCalenda : È vero e non mi candidai alle elezioni politiche. Poi visti i risultati e la radicalizzazione del paese ho ritenuto… -