Europee | Macron in campo non argina avanzata RN Le Pen | “Ha la sindrome del re bambino”

Europee - Macron in prima linea non argina avanzata RN. Le Pen : “Ha sindrome del re bambino” : Più che un voto per l'Europarlamento sembra un duello per l'Eliseo, lamenta l'opposizione, criticando Emmanuel Macron sempre in prima linea, a far campagna elettorale, come fosse il capolista de La République En Marche (LREM). Invano. Il presidente francese si è mobilitato per le elezioni di domenica prossima nel nome di un'Europa che rischia "di andare in frantumi" e soprattutto contro il Rassemblement National (RN) di Marine Le Pen, accusata ...

Europee in Francia - nei sondaggi Le Pen batte Macron : sovranisti al 23 - 5 En Marche al 22 - 5. Lei : “Exploit storico” : Lei promette un “exploit storico”, un successo che non aveva visto alle presidenziali, quando lui l’aveva sconfitta al secondo turno. Ma Marine Le Pen è convinta che il vento sia cambiato. La leader del Rassemblement National – ex Front National – lancia un appello ai francesi affinché infliggano una “pesante sconfitta elettorale” a Emmanuel Macron. Perché la battaglia tra i due, in un duello al ...

Sondaggi elettorali Francia : Europee - sorpasso Le Pen ai danni di Macron : Sondaggi elettorali Francia: Europee, sorpasso Le Pen ai danni di Macron Le elezioni Europee in Francia per Macron stanno sempre di più assomigliando a quello che è stato il referendum costituzionale per Renzi in Italia. Un voto sulla persona e sul suo operato con le tematiche Europee sullo sfondo. E il risultato finale potrebbe non essere tanto dissimile da quello a cui è andato incontro l’ex premier ed ex segretario Pd. Sondaggi ...

Europee - la “via di mezzo” di Merkel e Macron per la nuova Europa : Un accordo di cooperazione sancito a gennaio con il Trattato di Aquisgrana, ma due idee di Europa sostanzialmente differenti, nonostante un nemico comune da combattere: il sovranismo. L'approccio di Francia e Germania alle elezioni Europee del 26 maggio è lungo e datato di qualche mese. Risale al 22 gennaio 2019, giorno in cui Emmanuel Macron e Angela Merkel hanno sottoscritto un documento bilaterale ambizioso, con l'obiettivo di rafforzare il ...

Europee 2019. In Francia la sfida Macron-Le Pen vale doppio : La madre di tutte le sfide. Per la Francia e per tutta l’Europa. Questo sarà il voto del 26 maggio in Francia, una partita da cui dipenderanno molte altre partite. In nessun altro Paese la contesa per le elezioni Europee ha assunto tratti così personalizzati: da una parte Emmanuel Macron, il campione del “nuovo Rinascimento europeo”, dall’altra Marine Le Pen, la pasionaria del “fronte ...

Europee - Orbán e Macron fanno vacillare la candidatura di Weber in Commissione. E spunta Michel Barnier : Traballa, e non poco, la sedia da Spitzenkandidat dei Popolari di Manfred Weber. Traballa ancora di più dopo che il primo ministro ungherese, Viktor Orbán, ha annunciato che non lo sosterrà come candidato alla presidenza della Commissione europea. Niente di numericamente determinante se una spaccatura del Ppe sulla figura del candidato di punta non rinverdisse però il desiderio di Emmanuel Macron di nominare un profilo diverso alla guida di ...

Nathalie Loiseau complica le Europee di Macron : ... femminista e juppéista che poteva diventare stilista E pensare che questa madre di famiglia di 54 anni, che oggi ha quattro figli e si definisce "cattolica praticante", poteva lavorare nel mondo ...

Elezioni Europee - Verhofstadt annuncia lo scioglimento dell’Alde : “Nascerà un nuovo gruppo pro-Ue con Macron” : L’Alleanza dei Democratici e dei Liberali per l’Europa (Alde) si scioglierà per fondare un nuovo gruppo che accoglierà anche La République En Marche di Emmanuel Macron in vista delle Elezioni europee del 23-26 maggio. Quella che era una fusione nell’aria da tempo, messa in discussione da periodiche smentite, soprattutto da parte dei macronisti, è stata ufficializzata dal capogruppo dei Liberali, Guy Verhofstadt, in occasione ...

Candidati Europee 2019 - ecco i big : Pivetti con FI - Alberoni con Meloni - il Pd da Pisapia a Macron - le donne M5S : Verso il voto del 26 maggio, le liste dei partiti: Elisabetta Gardini lascia Forza Italia, dove Berlusconi è capolista. Salvini guida la Lega in tutto il Paese, Zingaretti non corre

Da Macron agli ex di Leu - ecco le liste del Pd di Zingaretti per le Europee : ... ovvero il riformista Enrico Morando, ex viceministro all'Economia. O di riconfermare come capolista al centro Simona Bonafè, record di preferenze nel 2014. Ma in questa Direzione tutta dedicata a ...

Nicola Zingaretti - le liste del Pd alle Europee? Oltre ai comunisti - la pupilla di Macron : Sono ore di panico e disperazione negli uffici della sede nazionale del Pd, dove Nicola Zingaretti e compagni stanno cercando in tutti i modi di riempire le liste dei candidati per le prossime elezioni Europee. I filtri all'ingresso sono saltati praticamente da subito, più che una selezione, quella

Europee - nelle liste del Pd più della metà sono donne. Pascucci e Guerra per Mdp. Presente Avanza : è nello staff di Macron : Il Pd ha scelto tutti i suoi candidati all’Europarlamento. nelle liste dem per Bruxelles ci sono 39 donne su 76, un terzo non è iscritto al partito e solo due sono gli esponenti di Articolo 1-Mdp. Le scelte di Nicola Zingaretti hanno convinto l’area Martina che in direzione ha annunciato il proprio voto favorevole, mentre si asterranno l’area Lotti e quella Giachetti, le due più vicino all’ex premier Matteo Renzi. La ...